Функции соцработников передадут искусственному интеллекту

Министерство труда и социальной политики РФ проведёт масштабную оптимизацию в своих рядах в наступающем году.

В ходе ревизии специалисты выяснили, что в структуре слишком раздут штат социальных работников – вакансии заполнены вдвое больше, чем требуется в настоящее время.

– В большинстве случаев соцработники выполняют функцию коммуникации, то есть делают всё возможное, чтобы пожилой человек не чувствовал себя одиноким. К счастью, развитие технологий позволяет задействовать более эффективный механизм, а именно искусственный интеллект, – прокомментировал новшество замминистра труда Максим Коновалов.

За бюджетные средства будут закуплены планшеты с установленным голосовым помощником «Алиса», позволяющим как получать ответы на необходимые пользователю вопросы, так и просто пообщаться с ним на разные темы. Ещё одним весомым преимуществом искусственного интеллекта станет его круглосуточная доступность.

Голосовой помощник сможет оказывать и другую помощь – записать пенсионеров на приём в поликлинику или вызвать курьера доставки.

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