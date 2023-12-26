 

Функции соцработников передадут искусственному интеллекту

26.12.2023, 11:33, Разное
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Министерство труда и социальной политики РФ проведёт масштабную оптимизацию в своих рядах в наступающем году.

В ходе ревизии специалисты выяснили, что в структуре слишком раздут штат социальных работников – вакансии заполнены вдвое больше, чем требуется в настоящее время.

– В большинстве случаев соцработники выполняют функцию коммуникации, то есть делают всё возможное, чтобы пожилой человек не чувствовал себя одиноким. К счастью, развитие технологий позволяет задействовать более эффективный механизм, а именно искусственный интеллект, – прокомментировал новшество замминистра труда Максим Коновалов.

За бюджетные средства будут закуплены планшеты с установленным голосовым помощником «Алиса», позволяющим как получать ответы на необходимые пользователю вопросы, так и просто пообщаться с ним на разные темы. Ещё одним весомым преимуществом искусственного интеллекта станет его круглосуточная доступность.

Голосовой помощник сможет оказывать и другую помощь – записать пенсионеров на приём в поликлинику или вызвать курьера доставки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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