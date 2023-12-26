Мнение: 13 лет, вычеркнутых из жизни, башкирский суд оценил в 2 млн рублей

В 1959 году Фатхуллу Исхакова приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство трех женщин.

Исхаков не совершал этого преступления. Но советская правоохранительная система не стала разбираться и назначила его преступником.

Почти 64 года Исхаков добивался справедливости. И добился.

25 мая 2023 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России отменила приговор, вынесенный в 1959 году.

В связи с непричастности Исхакова к этому преступлению.

А вскоре Ленинский районный суд Уфы присудил 86-летнему старику 31, 6 миллионов рублей компенсации.

Но вчера в апелляционной инстанции сумму компенсации уменьшили до 2 млн. рублей. 13 лет проведенных в колонии, и 64 года борьбы за восстановление справедливости суд оценил в 2 млн рублей.

Ни стыда, ни совести! Это мое твердое оценочное суждение! А что еще можно сказать про таких «оценщиков»? Выходит, что по своим внутренним убеждениям каждый из судей апелляционной инстанции готов провести 13 лет в неволе, если им за эти 13 лет, вычеркнутые из жизни, заплатят по 2 млн. рублей? Каждому. Я правильно понял изуверское решение башкирского суда?

Программа про «дело Исхакова»:

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