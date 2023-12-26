 

Huawei возвращается в топ-5 мировых производителей мобильных чипсетов

26.12.2023, 11:10, Разное
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Китайский технологический гигант Huawei успешно вернулся в рейтинг топ-5 мировых производителей мобильных чипсетов после снятия санкций США. Эту информацию приводит издание GizmoChina, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Counterpoint Research.

По данным отчета Counterpoint Research за третий квартал 2023 года, компания Hisilicon, полностью принадлежащая Huawei, занимает пятое место на рынке чипсетов, удерживая 3% доли. Этот факт свидетельствует о восстановлении Huawei, которая на протяжении нескольких лет была исключена из списка из-за санкций, введенных в рамках Торговой войны.

Возврат Huawei в число лидеров рынка можно объяснить успешной линейкой продуктов компании в 2023 году. Одним из ключевых факторов стал выпуск флагманского смартфона Huawei Mate 60 на базе процессора Kirin 9000s с поддержкой 5G, который мгновенно завоевал популярность в Китае.

На данный момент лидером остается Qualcomm, удерживающий 40% доли на рынке. Apple занимает второе место с долей 31%, а MediaTek – третью строчку, удерживая 15%. После них следуют Samsung с 7% долей. Затем идут Unisoc (2%), Google (1%) и JLQ (0,1%).


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