 

CNN – Нотр-Дам хотят восстановить в его первозданном виде

26.12.2023, 8:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру золотого петуха, который всегда был одним из символов собора. Реставраторы отмечают, что одна из главных достопримечательностей Парижа будет готова к торжественному открытию менее чем через год, пишет CNN. Ожидается, что полное восстановление собора Парижской Богоматери обойдётся примерно в 700 миллионов евро.


AP

Фигура золотого петуха вернулась на шпиль собора Парижской Богоматери, пишет CNN. Реставраторы ставят своей целью вернуть здание к его изначальному виду. Около 500 мастеров заняты восстановительными работами, чтобы парижская достопримечательность была готова к торжественному открытию для публики менее чем через год.

Люди находятся в предвкушении предстоящего открытия и возможности вновь зайти внутрь легендарного собора. «Захватывающе видеть, как восстанавливается нечто, имеющее такую историческую ценность», — заявил Стефан Бук, турист, приехавший в Париж из Швеции.

Во время недавнего визита на стройплощадку президент Эммануэль Макрон заявил, что работы идут «по графику» и Нотр-Дам частично откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, через пять лет и семь месяцев после пожара. Люди смогут увидеть, насколько близок собор к полноценному возрождению. Ожидается, что около 14 миллионов человек придут посмотреть на результаты реставрации, отмечает издание.

Некоторые изменения в облике собора всё-таки будут, в нём хотят отметить и вклад 21 века. Даже объявлен специальный конкурс, где художники могут предложить свои варианты шести витражей на южной стороне Нотр-Дама. Имена тех, кто трудился над восстановлением собора также решили увековечить, внутрь нового золотого петуха поместили «запечатанную трубку с документом, в котором перечислены 2 тыс. имен тех, кто принимал участие в работах».

Ожидается, что стоимость восстановления Нотр-Дама составит около 700 миллионов евро. Посредством пожертвований уже было собрано около 846 млн.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / NYT – Сербия поблагодарила Россию за информацию об организации протестов Западом

26.12 / В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник – Собянин

26.12 / Швеция готовится к войне с Россией и прекращает финансирование антивоенных организаций

25.12 / На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

25.12 / В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

25.12 / Сербия поблагодарила Россию за то, что помогла предотвратить «цветную революцию»

25.12 / “Спортивные выходные” за год стали популярнее почти в полтора раза

25.12 / На Олимпийском проспекте организована парковка на 50 с лишним мест

25.12 / В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник

25.12 / Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика