 

NYT – Сербия поблагодарила Россию за информацию об организации протестов Западом

26.12.2023, 8:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер-министр Сербии выразила благодарность российским спецслужбам и согласилась со словами Москвы о том, что к воскресным протестам в Белграде причастен Запад. Как пишет The New York Times, это не только нарушило дипломатическую кампанию США и Европы по разрыву отношений Сербии с Россией, но и привело к обратному результату, ещё больше сблизив две славянские страны.


AP

В понедельник РФ заявила, что антиправительственные протесты в Белграде были организованы Западом. The New York Times назвал такие заявления Москвы «попыткой помешать дипломатической кампании США и Европы, которая до сих пор была в основном безуспешной, по выведению Сербии из отношений с Россией и разрыву традиционно крепких связей между двумя славянскими и православными народами».

С обвинениями РФ согласен и сам глава Сербии. По словам Вучича, его правительство «подверглось нападению внешних сил, стремящихся к «цветной революции». Как отмечает издание, надежды Вашингтона на разрыв отношений РФ и Сербии тают на глазах, а недавние выборы только подтолкнули Белград ближе к Москве.

После столкновений в воскресенье вечером премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские силы безопасности за передачу информации, указывающей на причастность Запада к протестам оппозиции. «Возможно, это не понравится тем, кто находится на Западе, но я чувствую, что сегодня особенно важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские службы безопасности, которые располагали этой информацией и поделились ею с нами», — сказала г-жа Брнабич.


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