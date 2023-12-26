 

Мнение: О резко разбогатевших русских… А до вас дошло?

26.12.2023, 7:20, Разное
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Ну, офигеть теперь! «Врагам» на зависть…

Оказывается, в России сейчас пошёл резкий прирост богатства у людей. Словно незримый Николай Бухарин, не к ночи будь помянут, вновь выдвинул в массы лозунг «Обогащайтесь!». И те — послушно обогатились.

Как минимум, статистически

По данным исследования НИУ-ВШЭ, доля среднего класса в населении России в 2022 году составила около 32%. И это максимум более, чем за 10 лет. Правда, устойчивое ядро этой когорты — менее трети. Но и этот результат — максимальный с 2015 года.

Средний класс в НИУ-ВШЭ выделюет по трём критериям:
1. социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты);
2. уровень образования (высшее или учёная степень);
3. доход (от 1,25 медианы, то есть выше 29 тыс. руб. на члена семьи).

По данным Росстата, среднедушевой доход в 2022 году составил 34 806 руб. «Вышка» оперирует медианой. Это уровень дохода, при котором одна половина населения имеет денежные доходы ниже, а другая половина — выше этого уровня. Сейчас медианный доход составляет 23,3 тыс. руб. на одного члена домохозяйства, включая детей.

Однако положение большинства «среднеклассников» неустойчиво. В первую очередь — из-за нестабильности доходов и феномена «образованной бедности»: многие обладатели высшего образования имеют крайне скромные доходы. На устойчивую часть среднего класса, его ядро, приходится лишь около трети от его состава. К этой когорте относятся управленцы высшего звена и высококвалифицированные профессионалы, которые обладают всеми тремя соответствующими признаками (профессиональный статус, уровень образования, доход). В 2022 году доля ядра среднего класса была на уровне 9,3%, что можно считать хорошим результатом. Выше она оценивалась только в 2015 году — 9,5%.

И ещё интересно, что растёт зона типичных для россиян доходов (от 0,75 до 1,25 медианы), влияя и на качество жизни. Так, если в 2000 году доля населения с таким доходом 27,9%, то в 2022 году она выросла до 41,7%. Высока и доля вышесредних доходов — от 1,25 медианы до двух медиан (20,7% в 2022 году). То есть, в рамках длинных трендов россияне всё-таки богатеют.

И поэтому они — горой за нынешнего российского лидера. Всё просто…

А вы как в прошлом году обогатились.

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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