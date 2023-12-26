Как мозг обманывает организм. Плацебо и другие примеры

Чаще всего эффект плацебо связывают с излечением от болезни после приема таблеток-пустышек, когда человек искренне верил, что принимает реальное лекарство. Но плацебо может влиять на ощущение боли, холода или жары, кровяное давление, вкусовые рецепторы и даже заставить мозг думать, что тело умирает.

Дорогая минеральная вода … из-под крана

Около 20 лет назад в Калифорнии существовал модный ресторан (а может и сейчас существует) в котором однажды вместо вина стали подавать дорогие сорта минеральной воды. Один из сортов назывался L’eau Du Robinet.

В “карте вод” описывалось, что в этой воде содержаться природные минералы и питательные вещества, что она очень свежа, восхитительна, восстанавливает силы и идеально подходит к говядине и птице.

Когда люди покупали эту воду премиум-класса, они пили ее с большим удовольствием, восхищаясь ее вкусом и указывая в отзывах, что эта вода намного вкуснее обычной. И она не подозревали, что L’eau Du Robinet с французского переводится лишь как “водопроводная вода”. И да, это была самая обычная вода из под крана.

Упражнения без упражнений

Однажды гарвардские ученые провели эксперимент среди гостиничных горничных, разделив их на две группы. Первой группе они сказали, что их обычная ежедневная работа по уборке номеров равнозначна интенсивным упраждениям в спортзале. Второй группе ничего не сказали, попросив просто работать как раньше.

Через месяц врачи обследовали горничных из обеих групп и женщины первой группы отметились тем, что у них пришло в норму артериальное давление и произошло снижение веса, особенно в области талии и бедер. При этом опрос выяснил, что эти горничные не совершали никаких дополнительных упражнений кроме своей работы.

У второй же группы горничных показатели остались такими же, как на момент эксперимента.

Боли нет

В Медицинском журнале Новой Англии в 2002 году были опубликованы результаты эксперимента, проведенного на 180 пациентах с диагнозом остеоартрит коленного сустава. Им пообещали эффективное лечение, разделили на три случайные группы и сделали части пациентов хирургическую операцию или чистку, а другой части просто лечение плацебо.

Для пациентов, которые не знали, что их не лечат реально, плацебо выглядело вполне “лечибельно” – врач делал небольшие надрезы на коленном суставе и потом брызгал что-то на ранки (обычным физраствором на самом деле).

Результаты очень удивили ученых. Когда они проверили самочувствие этих пациентов, внезапно оказалось, что те, кому делали плацебо, оказались самыми “вылеченными”, у них боли в коленном суставе сильно снизились. А у тех, кому делали реальные операции или чистку, снижение боли было не таким значительным.

При этом операция по лечению остеоартрита в США стоила тогда до 5 тысяч долларов, а положительный эффект снижения боли у больных, которым делали процедуру-плацебо, сохранялся даже спустя два года.

Плацебо реально снижает уровень боли

Если наш мозг может надолго снимать физическую боль без дорогостоящих хирургических вмешательств, представьте, какие другие преимущества мы можем обнаружить в будущем!

Несколько лет назад профессор Тед Капчук из Гарвардской медицинской школы, давно изучающий эффект плацебо, провел опыт на людях, страдающих от болей в пояснице. Половине группы он назначил реальное лекарство, а другой давал таблетки-пустышки. При этом людям из второй группы сразу же сообщили, что им дают лишь плацебо.

Через некоторое время результаты показали, что группа, получавшая реальные лекарства, заметила снижение болей в пояснице примерно на 9%, а вот группа, которая получала плацебо (и знала об этом!), снижение боли отметила примерно как на 30%.

Смерть от … передозировки плацебо

Наш мозг может как заставить нас думать, что сахарные таблетки это настоящее сильнодействующее лекарство, так и представить, что это эффективный яд и заставить тело соответствующе отреагировать на это.

В 2012 году в Смитсоновском журнале был опубликован доклад о попытки самоубийства с помощью таблеток плацебо. Некий мужчина принимал участие в тестировании новых таблеток от депрессии и однажды ему стало так плохо, что он решил покончить с собой, выпив сразу 26 таблеток этого антидепрессанта. Он слышал, что передизировка этим препаратом смертельно опасна.

Однако он не знал, что находился в группе, которой давали не настоящий антидепрессант, а плацебо, то есть просто сахарные таблетки. И когда он выпил сразу 26 сахарных пилюлек, с ним не произошло бы ничего страшного.

Однако мужчина верил, что принимает сильнодействющий препарат и его тело отреагировало соответственно. Его дыхание стало затрудненным, а кровяное давление упало так низко, что он оказался при смерти.

Лишь в больнице мужчина узнал, что на самом деле ему давали плацебо. И он практически сразу же почувствовал себя лучше, а вскоре полностью выздоровел.

Подобный “отрицательный эффект” плацебо часто называют отдельным термином – ноцебо.

Способность создавать боль

Вот еще один эффект ноцебо. Ученые из Университета Георга Августа (он же Гёттингенский университет) в Германии однажды набрали группу пациентов, страдающих от болей в костях.

Им всем сказали, что с ними проведут “тест” на сгибание ног, но одной группе сказали, что они могут испытывать более сильные боли во время этого теста, а другой группе ничего не сказали про дополнительные боли.

Людям из обеих групп было предложено сделать некоторое количество сгибаний ног в коленях, но люди из первой группы быстро стали сообщать о том, что им стало больнее, и прекращали сгибать ноги. Люди из второй группы особо сильных болей не испытали и в итоге сделали больше сгибаний, чем первая группа.

Знание о плацебо не умаляет его эффективности

В 2018 году Институт рака Дана-Фарбер из Массачусетса работал с пациентами, которых пытались лечить от последствий онкологических заболеваний. В частности от ощущения сильной утомляемости.

Первой группе не давали никаких лекарств, вторая же получала таблетки-пустышки. При этом вторая группа знала о том, что им дают плацебо.

По окончании эксперимента оказалось, что утомляемость первой группы осталась на том же уровне, что до начала эксперимента, а вот вторая группа заявила о “значительном улучшении”.

Плацебо дарит чувство опьянения без алкоголя

В 2003 году ученые Мэриэнн Гэри и Сима Л. Ассефи из Новой Зеландии провели эксперимент с 148 студентами, которых пригласили в аудиторию на просмотр документального фильма и слайдов, а во время просмотра раздали им напиток с тоником.

Половине группы затем сообщили, что в тонике содержался алкоголь (водка), а второй половине ничего про алкоголь не сказали. И сразу после просмотра их всех протестировали, прося ответить на ряд вопросов о просмотренном фильме и слайдах.

Оказалось, что те, кто был уверен, что пил тоник с водкой, испытывали соответствующие затруднения с памятью, путали цвета и другие детали. А те, кто был уверен, что пил просто тоник, отвечали нормально.

Результаты этого эксперимента показали, что если мозг уверен в том, что телом употреблялся алкоголь, то он сам создает ощущение опьянения (“эффект пьяного плацебо”).

Плацебо может побороть аллергию

В Японии растет так называемое лаковое дерево (Toxicodendron vernicifluum), в котором содержится вещество урушиол – очень токсичное для кожи человека. Эффект от прикосновения к его листьям будет примерно такой же как от ядовитого плюща или борщевика.

В 1962 году японские медики провели любопытный эксперимент, попросив 13 студентов взять в одну руку лист лакового дерева, а в другую безвредный лист другого дерева.

Листья внешне были очень похожи и студентам также сказали, что в той миске, где лежали листья лакового дерева, лежат безопасные листья, а в миске с безопасными листьями лежали как раз токсичные листья лакового дерева.

По итогам эксперимента все 13 студентов получили сыпь на ладони на той руке, которой брали совершенно безопасные листья. А у 11 из 13 студентов оказались неповрежденными пальцы, которыми они брали реальные листья лакового дерева. Лишь у двух студентов на руках возникла аллергическая сыпь.

Это показывает, что даже аллергия и повышенная чувствительность кожи могут быть сведены на нет нашим мозгом, что является умопомрачительной концепцией в стиле “Ложки нет” из “Матрицы”.