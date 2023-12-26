Эстетичные прически – тренд 2024 года: лучшие варианты для встречи Нового года, которые легко скопировать

Эстетичные прически станут трендом 2024 года. Они отличаются привлекательностью и нарядностью, но при этом просты в создании. Они сделают ваш облик элегантным и неповторимым. Такие укладки идеально подходят для предстоящих зимних праздников. Мы приведем лучшие варианты эстетичных причесок для встречи Нового года, которые легко скопировать.

С эффектом влажных волос

Прическа с эффектом влажных волос идеально подходит для любого праздничного мероприятия. Она сочетает в себе разные текстуры, что делает ее особенно привлекательной.

Намочите волосы и слегка промокните их, чтобы они оставались влажными. Нанесите на них гель сильной фиксации, а затем создайте волны с помощью расчески.

Зафиксируйте волны зажимами и позвольте им высохнуть. Если вы спешите, то сушите пряди с помощью диффузора.

Пучок с блестками

Зачешите волосы назад и создайте гладкий пучок. Закрепите его фиксатором. Затем нанесите на пучок блестки любого цвета. При этом очень важно создать хорошее освещение, чтобы видеть, на какую часть прически вы наносите декор.

Вы также можете сочетать эту прическу с прямым или боковым пробором.

Двойной полусобранный хвост

Для создания этой прически вам понадобятся две заколки с эффектными бархатными бантами.

Соберите волосы на затылке. Создайте двухъярусный хвост с помощью заколок с бантами. Закрепите его в верхней и нижней частях.

Разделенный конский хвост

Эта простая и красивая прическа отлично подходит для торжественных случаев. Соберите волосы на затылке и разделите их на две части. Закрепите их в середине с помощью специальной двойной заколки, как на фото выше. Нижнюю часть хвоста расчешите и оставьте свободной.

Коса с прямым пробором

Создайте гладкую прическу с прямым пробором и заплетите очень низкую косу. Чтобы придать укладке больше праздничности, нанесите на переднюю часть фиксирующий глянцевый лак.

Эта прическа позволяет созадать изысканный образ. Она гармонично сочетается с нарядом, украшенным пайетками.

С блестящей аппликацией в проборе

Эту прическу можно часто встретить на модных подиумах. Создайте прямой пробор и украсьте его сверкающей аппликацией. Это придаст вашей праздничной укладке больше блеска и гламура.

Такую укладку можно сочетать с косой, пучком или хвостом. Вы можете дополнить эту прическу мерцающими украшениями или вечерним платьем из ткани “металлик”.

Волны и мини-косичка

Эта прическа подчеркивает текстуру волнистых волос. Для ее создания вам понадобится плойка, две маленькие прозрачные резинки и небольшие аксессуары для украшения косичек.

Отделите две тонких пряди около лица. Остальную часть шевелюры уложите волнами, используя плойку. Теперь заплетите мини-косички из волос, обрамляющих лицо. Зафиксируйте их резинками, а затем украсьте аксессуарами.

Если вы хотите придать прическе больше объема, нанесите на корни и волны немного сухого шампуня.

Низкий пучок

Низкий пучок – это вечная классика, которая всегда хорошо смотрится. Секрет красоты этой прически заключается в том, что она очень гладко уложена. Для ее создания лучше использовать специальную щетку.

Надежно зафиксируйте конский хвост резинкой. Закрутите волосы, не натягивая их, в виде пучка и закрепите.

Если у вас тонкие или непослушные пряди, то используйте “бублик” для волос. Это практичное приспособление, которое будет поддерживать форму пучка.

С крупными аксессуарами

Эта прическа с крупными аксессуарами выглядит празднично и нарядно. Соберите волосы сзади, чтобы получился хвост. Заверните его так, как если бы вы собирались сделать пучок. Оставьте нижнюю часть свободной, закрепив крупной заколкой.

Чтобы добиться естественного эффекта, создавайте эту прическу руками, не используя щетку.

Для кудрявых волос

Если у вас кудрявые волосы, то вы можете создать эффектную праздничную прическу. Скрутите верхние пряди и закрепите их резинками. Остальную часть шевелюры смочите, нанесите на нее гель, расчешите щеткой для укладки, а затем соберите в хвост и закрепите резинкой с крючком.

Наденьте на верхнюю часть хвоста аксессуар в виде широкой блестящей манжеты. Он украсит прическу и замаскирует резинки.