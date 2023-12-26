Мнение: О животных равнее других… Пугачёва и Галкин* — вне закона?

И такое тоже бывает, хотя и не должно бы…

Оказывается, ни гастролирующий комик Максим Галкин, признанный в России «иностранным агентом», ни его верная жена Алла Пугачёва, иноагентессой не признанная вопреки всем просьбам, никогда и ни в чём не дискредитировали российскую армию, не распространяли недостоверную информацию и даже, быть может, не критиковали российского президента. Ни словом, ни буквой, ни взглядом, ни духом.

Чисты перед Родиной, аки невинные агнцы.

Такое решение принял Следственный комитет России, о чём и сообщил через «источники».

Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) и народную артистку #СССР Аллу Пугачёву проверили по статье о фейках про российскую армию, но СК «не нашёл оснований» для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил, какая информация, опубликованная Примадонной, подверглась проверке. В случае с её супругом ведомство проверяло видеозапись об обстреле дома в Одессе и «негативные высказывания в отношении российского правительства и армии России», пишет ТАСС. «По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет, материалы возвращены в ГУ МВД по городу Москве», — сказал собеседник агентства.

Правда, это, возможно, не конец истории. Материалы на иноагента Максима Галкина, по некоторым данным, поступили в Следком в июне 2022 года. И это была «частная» инициатива. Но в октябре уже Государственная дума приняла протокольное поручение, согласно которому комитет по безопасности и противодействию коррупции должен проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров за дискредитацию армии и «антироссийские» заявления. В числе тех, кто подлежали такой проверке, был и юморист Максим. Соответственно, новые материалы на него были переданы в СК РФ примерно два месяца назад. На данный момент об их судьбе ничего не известно.

Но у четы Галкиных-Пугачёвых есть немало покровителей в кремлёвских кругах. Так, супруга пресс-секретаря Кремля, всем известная фигуристка Татьяна Навка публично отказалась называть Аллу Пугачёву предателем интересов России. По её словам, Алла Борисовна ничего такого не совершила, а просто «поехала за своим мужем» в Прибалтику, а затем в Израиль. Ну а за слова — не привлекать же таких уважаемых людей!

Наверняка «в уме» такое мнение у многих кремлёвских чиновников. В конце концов, законы — для простых людей, а к непростым — особый подход. «С пониманием».

То есть, некоторые животные — действительно равнее.

А можно весь список, пожалуйста?

PS * — по закону, который простые блогеры обязаны соблюдать, требуется сразу указывать, что Максим Галкин — иноагент.

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