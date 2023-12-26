Шоколадно-коричневые волосы – хит-2024: особенности окрашивания

Шоколадно-коричневый цвет волос станет хитом 2024 года. Он сделает ваш образ визуально интересным и элегантным. Он подходит для прядей разной текстуры. Этот оттенок отличается глубиной и мягкостью. Мы расскажем об особенностях окрашивания волос в шоколадно-коричневый цвет.

Особенности цвета

Этот цвет представляет собой комбинацию светло-коричневого и темно-русого. Он придает облику новизну и свежесть. Он сочетается с разными стильными прическами.

Шоколадно-коричневый цвет неподвластен времени. Он относится к теплым оттенкам, которые подчеркивают глубину шевелюры.

Как получить этот цвет

Этот цвет подходит для черных и темно-каштановых волос. В этом случае вам понадобится добавить более светлые пряди.

Женщинам со светлыми и золотистыми волосами тоже можно попробовать этот оттенок. Но в таких случаях окрашивание проводится в несколько этапов. Сначала нужно получить переходный средне-каштановый цвет. Затем в образ можно добавлять шоколадно-коричневые тона.

Кому подходит этот оттенок

Шоколадно-коричневый цвет подходит для волос разной длины и текстуры. Он также сочетается с разными типами внешности.

Этот оттенок идеально подходит женщинам с оливковой кожей, так как он подчеркивает загорелый или смуглый цвет лица. Он также идет обладательницам зеленых или карих глаз.

Шоколадно-коричневые оттенки контрастируют с голубыми глазами и делают взгляд более выразительным.

Далее мы расскажем, с какими прическами можно сочетать этот оттенок волос.

Пляжные волны

Если у вас вьющиеся волосы, то вы можете подчеркнуть их текстуру с помощью шоколадно-коричневого цвета. Легкие пляжные волны сочетаются с шевелюрой любой длины.

Если вы хотите получить пляжные волны на прямых волосах, то вам нужно использовать плойку или фен с круглой щеткой. Перед укладкой не забудьте нанести на шевелюру термозащитное средство.

Объемный хвост

Прическа с объемным и высоким хвостом идет женщинам с длинными волосами. Шоколадно-коричневые оттенки сделают ее роскошной. Эта прическа открывает черты лица и придает им больше мягкости.

Удлиненный боб

Удлиненный боб – универсальная стрижка, которую можно стилизовать разными способами. Вы можете сделать эту прическу многоуровневой или асимметричной, а также выбирать длину до плеч или ниже. Удлиненный боб подчеркивает красоту шоколадно-коричневых оттенков.

Косички

Прически с косичками создают расслабленный и непринужденный образ. Они красиво смотрятся в шоколадно-коричневых оттенках. Вы можете заплести косы и включить их в прическу разными способами.

Беспорядочный пучок

Если вы ищете необычную укладку для длинных волос шоколадно-коричневого цвета, то попробуйте небрежный пучок. У вас получится непринужденный и модный образ. Эту прическу можно создать за считанные минуты.

Пикси

Если вам нравятся короткие стрижки, то попробуйте пикси. Эта прическа подчеркивает красоту шоколадно-коричневых оттенков. Такой стиль освежает и омолаживает облик.

А-силуэт

Стрижки А-силуэта подходят женщинам с тонкими волосами. В сочетании с шоколадно-коричневым окрашиванием они делают шевелюру более пышной. Для укладки используйте средства, придающие прическе больше объема.

Карамельный балаяж

Если вы не готовы полностью покрасить волосы в шоколадно-коричневые тона, то создайте карамельные блики на каштановом фоне. Попросите парикмахера использовать технику балаяж. Этот вид мелирования будет очень популярен в 2024 году.

Средства для ухода

Для ухода за окрашенными шоколадно-коричневыми волосами следует выбирать шампуни и бальзамы с добавлением черного чая. Этот ингредиент придает шевелюре блеск. Он делает оттенки шоколада более насыщенными.