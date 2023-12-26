 

Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре

26.12.2023, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журналистам издания “Пятый канал” удалось пообщаться с исполнительницей хита “Мой мармеладный”. В ходе беседы с представителями прессы 49-летняя певица и автор песен Катя Лель поздравила россиян с наступающим праздником, сообщила о своих планах на Новый год, а также рассказала о райдере и повышенном гонораре.

Соотечественникам артистка пожелала с любовью относиться к ближним и жить в осознанных энергиях света и любви. По мнению певицы, нет ничего важнее этого светлого чувства, которое способно не только сделать нас сильнее, но и в какой-то степени даже спасти. Катя Лель советует россиянам проявить доверие к Вселенной и разрешить себе быть счастливыми.

Говоря о своих планах на Новый год, артистка отмечает, что намеревается провести праздники не только дома, но еще и выступая на корпоративах. В райдере певицы, который, к слову, не менялся уже давно, присутствуют затемненные шторы в номере отеля, ортопедическая подушка, машина премиум-класса и, конечно же, живой звук.

В беседе с журналистами издания Катя Лель рассказала, что ее гонорар, в отличии от списка требований, существенно изменился. Певица не стала называть точную сумму, но обозначила, что за выступления ей платят в пять раз больше прежнего.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник – Собянин

26.12 / Fria Tider – Швеция готовится к войне с Россией и прекращает финансирование антивоенных организаций

25.12 / На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

25.12 / В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

25.12 / Сербия поблагодарила Россию за то, что помогла предотвратить «цветную революцию»

25.12 / “Спортивные выходные” за год стали популярнее почти в полтора раза

25.12 / На Олимпийском проспекте организована парковка на 50 с лишним мест

25.12 / В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник

25.12 / Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино

25.12 / В Мосрентгене появится общественное пространство с детской площадкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика