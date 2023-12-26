В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник – Собянин
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Первых пациентов приняли две новые поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Филиалы поликлиник №52 и №23 начали работать в новом корпусе на улице Элеваторной. На улице Декабристов построили здание при поликлинике №110.
В поликлиниках принимают все необходимые специалисты. Корпуса оборудовали новейшим медицинским оборудованием.
По словам Собянина, медицинскую помощь в новых корпусах будут получать более 50 тысяч человек.
“Таким образом, только за этот год открыли 13 новых поликлиник”, – подчеркнул мэр Москвы.
Вместе со строительством новых поликлиник в Москве модернизируют уже существующие объекты. Капитальный ремонт прошел в корпусах 40 больниц. Всего за последние пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры.
Также в столице строят флагманские центры в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. В ближайшее время в 11 стационарах реконструируют приемные отделения.
Ранее Собянин сообщил, что инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе. Их планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.
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