В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник – Собянин

Первых пациентов приняли две новые поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Филиалы поликлиник №52 и №23 начали работать в новом корпусе на улице Элеваторной. На улице Декабристов построили здание при поликлинике №110.

В поликлиниках принимают все необходимые специалисты. Корпуса оборудовали новейшим медицинским оборудованием.

По словам Собянина, медицинскую помощь в новых корпусах будут получать более 50 тысяч человек.

“Таким образом, только за этот год открыли 13 новых поликлиник”, – подчеркнул мэр Москвы.

Вместе со строительством новых поликлиник в Москве модернизируют уже существующие объекты. Капитальный ремонт прошел в корпусах 40 больниц. Всего за последние пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры.

Также в столице строят флагманские центры в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. В ближайшее время в 11 стационарах реконструируют приемные отделения.

Ранее Собянин сообщил, что инвесторы построят 56 социальных объектов по городской программе. Их планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.