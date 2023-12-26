Мнение: За что она извинялась

Блогер Настя Ивлеева записала видео с «извинениями» за свою «голую вечеринку». Я посмотрел, хотя оно довольно длинное, 4 минуты. Там самое поразительное – не эта «голая вечеринка», которая, по чести говоря, вообще выеденного яйца не стоит, а признание блогерши в самом начале – вот отчего я обалдел. Оказывается, Путин со своим СВО лишил бедную Настю величайшего взлета в ее карьере: она в феврале 2022 г. должна была заступать на пост главного редактора российской версии журнала Playboy!!

Ничего себе. «Плейбой» – это ж вам не телеканал Пятница. Это ж, можно сказать, мировое культурное достояние, знаковый продукт. И пожалте, наша гражданка Узенюк тут как тут! Круто. Я, правда, убей не пойму, какая вообще связь, почему «блогерша Настя» должна была руководить мужским журналом… Но ничего и не было – после 24.02.22 Плейбой вместе со всеми западными брендами ушел из России. И мы так и не увидели это в высшей степени диковинное сочетание!

Вообще в этих «извинениях» Ивлеева мне скорее понравилась – держалась хорошо, почти достойно; видно, что волновалась, текст ей давался нелегко, но все ж – без подобострастия. Но это и понятно – собственно, она меня всегда отталкивала своим полным отсутствием женственности, но как раз в случае кризиса ее мужеподобность ее и выручила. Она действительно баба-кремень, «сделавшая себя сама». Молодец.

Хотя совсем уж мужским поступком было бы – вовсе не извиняться, а просто послать всех лесом. За ней-то б не заржавело, послать, думаю, она может и имеет в этом деле богатую практику. Но не рискнула. Жаль.

Ведь так-то, между нами говоря – весь скандал раздут из ничего. Какие-то люди собрались в этом «Мутаборе» (который ни один москвич не найдет, малоизвестный клуб, расположенный в каких-то гаражах в промзоне, люди, говорят, даже с навигатором его по 40 минут ищут), там какие-то были полуодетые, какие-то вообще раздетые… ну и что? Кому какое собачье дело? Да, смотреть на это было преотвратно, вообще у нас в России, прямо скажем, не Аполлоны живут; солнца мало, еда жирная, люди тоже рыхлые, морды мясистые, почти все с лишним весом, кожа как правило плохая, целлюлиты эти, ручки и ножки как спички – словом, не зря еще сто лет назад поэт Брюсов взывал – О, закрой свои бледные ноги! Закрывать вообще говоря лучше всё, не только ноги, и сразу после наступления «европейского совершеннолетия», то есть после 21 года. Хватит, после этого срока смотреть уже не на что, зря Ивлеева что-то там плела про «красоту тела».

Но, с другой стороны – а в чем проблема? В России что, по закону теперь и у себя в квартире, на частной территории, все обязаны ходить в сюртуке и бабочке?

Пустейший скандал. Официально ведь, кстати, в России и войны никакой нет. И военного положения нет. И чрезвычайного – тоже нет. И надевать носок на член законом не запрещено. «Вы тут празднуете, а в это время бойцы на фронте…?!»

Московский муниципальный депутат Алексей Горинов в апреле 2022 на заседании муниципального Собрания выразился примерно в том же духе – возмутился, какой может быть «праздник детского рисунка» в районе, когда «идет война»? Ему влепили 6 лет тюрьмы, второй год уже сидит. Получается, и праздновать нельзя, и не праздновать – тоже нельзя. В то время, когда в России официально ничего не происходит.