Работы много, а результат все тот же. Как справиться с трудоголизмом человеку, если в офисе он проводит больше времени, чем дома

Проблема трудоголизма, к сожалению, весьма распространена. Люди буквально живут на работе, забывая о собственных нуждах и благополучии: работают ради результата.

Давайте разберем 8 советов, которые помогут справиться с этой ситуацией и вернуться к реальной жизни.

Проанализируйте свои мотивы

Тщательно проанализируйте, почему вы постоянно задерживаетесь на работе. Может быть, вы хотите произвести впечатление на начальство и рассчитываете на повышение или премию? Или стремитесь во что бы то ни стало довести все дела до идеала?

Оцените реалистично, насколько оправданно жертвовать личным временем и здоровьем ради таких мотивов. Поговорите с собой искренне: стоит ли это того? Нет ли в ваших стремлениях излишнего перфекционизма или желания угодить другим?

Составьте список дел в приоритетном порядке

Каждое утро определяйте 3-4 наиболее важные и срочные задачи на рабочий день. Сосредоточьтесь именно на них, забыв про остальные дела. Поверьте, мир не рухнет, если вы не успеете сделать абсолютно все. Научитесь расставлять приоритеты и планировать реалистичные цели. Это позволит уйти с работы вовремя с чувством выполненного долга, а не с грузом недоделанных задач.

Выработайте новые рабочие привычки

Нужно провести постепенную перестройку вашего распорядка дня и отношения к работе. Постарайтесь культивировать такие полезные привычки:

Уходить из офиса в строго определенное время. Не задерживаться дольше положенного ни при каких обстоятельствах. Делать обязательные 15-минутные перерывы каждые 1-2 часа работы. Прогуляться, сменить обстановку. Отключать рабочую электронную почту и звуковые уведомления после окончания рабочего дня. Не читать писем до утра. Выделять вечера сугубо для отдыха и общения с семьей. Никакой работы!

Такие небольшие, но регулярные шаги помогут выработать здоровые рабочие паттерны и избавиться от трудоголизма.

Научитесь говорить “нет” несрочным задачам

Это очень важный навык для борьбы с трудоголизмом. Перестаньте браться за любое задание, которое вам поручают. Оценивайте реалистично свои силы и временные ресурсы, прежде чем соглашаться на очередной проект.

Также научитесь тактично, но твердо отказываться от необязательных и неэффективных совещаний. Например, если обсуждение не входит в сферу ваших задач или вы и так проинформированы по данному вопросу.

Поймите: вас наняли для выполнения конкретных обязанностей за определенную зарплату, а не для того чтобы вы жили на работе. Не бойтесь устанавливать разумные профессиональные границы. Это пойдет только на пользу вашей производительности и психологическому здоровью.

Развивайте хобби и социальные контакты вне работы

Работа не должна быть единственным смыслом жизни. Важно иметь и другие увлечения, не связанные с карьерой. Найдите себе хобби по душе, может быть, это спорт, музыка, чтение книг, вышивание или что-то еще. Чем бы вы ни занимались, главное – получать удовольствие и сменить обстановку после рабочего дня.

Также постарайтесь больше общаться с друзьями и близкими вне работы. Организуйте совместные походы в кино, театр, на концерты. Посещайте различные мастер-классы. Можете найти какое-нибудь совместное хобби с членами семьи или друзьями.

Такой досуг позволит вам отвлечься от рабочих проблем, найти эмоциональную поддержку и восстановить силы. А это важнейшие составляющие для преодоления трудоголизма.

Поговорите с руководством и попросите не давать заданий после рабочего дня

Если самостоятельные попытки изменить ситуацию не помогают, придется обратиться к руководителям. В корректной форме объясните, что вы вынуждены работать сверх положенных часов, что сказывается на эффективности и самочувствии.

Обозначьте свои профессиональные границы и попросите не давать срочных поручений после рабочего дня. Предложите выделить приоритетные задачи, которые реально выполнить за 8 часов.

Возможно, начальство не осознает масштабов проблемы и думает, что вы с легкостью справляетесь с повышенной нагрузкой. Развейте этот миф. Объясните, что трудоголизм вредит продуктивности и вас нужно оградить от чрезмерного перенапряжения.

Если и после откровенного разговора ситуация не меняется, стоит задуматься о поиске другого места работы, где будут ценить ваши старания и не эксплуатировать по максимуму.

Пересмотрите режим питания и сна

Трудоголизм и хроническая усталость часто связаны с нарушением режима сна и неправильным питанием. Давайте разберем, как исправить эти факторы:

Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Полноценный сон должен составлять 7-8 часов. Старайтесь не использовать гаджеты перед сном. Пересмотрите свой рацион. Исключите фастфуд, сладости, газировку, алкоголь. Ешьте больше овощей, фруктов, круп и морепродуктов. Не пропускайте приемы пищи. Делайте перерывы и прогулки на свежем воздухе в течение рабочего дня. Это улучшит кровообращение и повысит тонус. После работы посвящайте время активному отдыху – спорту, прогулкам, хобби. Это поможет сбросить напряжение.

Правильный режим дня восстановит силы и повысит стрессоустойчивость организма. А это важнейшие составляющие для преодоления трудоголизма и хронической усталости от работы.

Обратитесь к психологу, если не получается справиться самостоятельно

Если самостоятельно не получается побороть тягу к чрезмерной работе, не бойтесь обращаться к специалистам. Психолог поможет разобраться в глубинных причинах трудоголизма и скорректировать нездоровые установки.

На приеме вас, скорее всего, попросят ответить на вопросы о работе и отношении к ней. Также предстоит заполнить опросники на выявление профессионального выгорания и трудоголизма. Не тревожьтесь, это стандартная процедура.

Далее психолог проанализирует ваши ответы, чтобы выявить глубинные мотивы и определить направления работы. Скорее всего, предстоит пересмотреть систему ценностей и установок, научиться ставить границы. Также могут быть рекомендованы тренинги личностного роста.

Не затягивайте с визитом к психологу. Своевременное обращение поможет избежать серьезных последствий в виде нервного срыва и профессионального выгорания.

Как видите, есть много способов вернуть баланс и перестать жертвовать личной жизнью ради карьеры. Главное – осознать наличие проблемы и проявить волю, чтобы поменять нездоровые рабочие привычки. Помните, что здоровье и отношения не менее ценны, чем достижения в труде.