Простые новогодние прически, которые можно сделать за 10 минут: модные варианты для встречи 2024 года

Новый год – идеальная возможность проявить нашу женственность в полной мере. Помимо красивой одежды важно нанести изысканный макияж и уложить волосы. Если у вас нет возможности сходить к парикмахеру, то наверняка вам придутся по вкусу наши простые идеи новогодних причесок, которые легко можно сделать дома.

Эффект мокрых волос

Если у вас короткая стрижка, то вы можете сделать идеальную прическу, лишь намочив пряди. Эффект мокрых волос – вечная классика! А дополнить образ, достойный красной ковровой дорожки, можно с помощью идеального макияжа и массивных сережек.

Пучки или косички

С другой стороны, если у вас длинные волосы, то возможностей для быстрой прически на Новый год более чем достаточно.

Конечно, необходимо учитывать стиль наряда и тематику вечеринки, чтобы добиться гармоничного результата. Пучок, высокий или низкий хвостик, косички в виде короны – одни из самых популярных причесок.

Кроме того, вы за 10 минут всегда можете придать особую гладкость волосам с помощью геля, зачесав их назад.

Вьющиеся пряди

Чтобы приручить объем вьющихся волос, заплетите толстую косу или украсьте свою шевелюру блестящей заколкой. При желании вы можете выпрямить волосы с помощью плойки или красиво уложить их в низкий пучок, оставив несколько прядей по бокам.

Аксессуары для волос

Аксессуары придают изысканности любой прическе. Украшения на голове, элегантная лента вокруг высокого хвоста – вы можете украсить волосы на любой манер. Кроме того, несколько заколок с блестками или бусинами – идеальный вариант, чтобы мгновенно придать даже любому наряду гламурный вид.

В целом не имеет никакого значения, какую прическу вы сделаете: будь то распущенные волосы или красиво уложенные, аксессуар мгновенно меняет правила игры. Вы можете повязать шелковую ленту на голову, чтобы стать звездой новогодней вечеринки. Или украсить пряди жемчужной, серебряной или золотой заколкой, усыпанной стразами Сваровски.

Заколки-бантики для романтического образа

Этот аксессуар в винтажном стиле – настоящий модный хит новогодних праздников и зимы 2024 года. Заколки-бантики, популярность которых возвращается вновь, придают прическе женственный и элегантный вид.

При выборе заколок-бантиков на Новый год следует учитывать:

Стиль одежды. Аксессуары должны ему соответствовать. Если вы планируете надеть вечернее платье, то вам подойдут элегантные заколки из бархата. Цвет. Заколки могут быть выполнены в различных оттенках. Традиционно для Нового года выбираются украшения красного, зеленого или золотого цвета. Размер. Если хотите создать более нежный образ, то выбирайте некрупные заколки.

Чтобы привнести ноту гламура, воспользуйтесь заколками, которые мгновенно превратят любую принцессу в королеву праздничного вечера.

Повязка на голову

Простой и элегантный аксессуар, который добавит любому образу нотку гламура, может быть выполнен из различных материалов, таких как шелк или бархат.

Украшение может быть однотонным или с контрастным декором, например, с пайетками, стразами или жемчугом. Повязки бывают разных цветов и размеров, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который соответствует вашему луку.