«Современник» достигнет «Максимума» ко Дню кино

В канун Международного дня кино, а именно 27 декабря рыбинский киноклуб «Современник» станет гостем Молодёжного центра «Максимум», что разместился в бывшем Дворце культуры «Полиграфзавода».

После косметического ремонта здесь установлен LED-экран размером 4х6 метров, позволяющий показывать авторское кино в штатном режиме.

На сей раз программа строится вокруг новой работы Романа Михайлова «Отпуск в октябре». Математик, доктор физ.-мат. наук, прозаик, драматург и театральный режиссёр, маг, фокусник, танцор – Роман Михайлов стал открытием российского кино, за два года «выстрелив» обоймой из пяти полнометражных игровых картин. Первую из них – «Сказку для старых» – рыбинские кинофилы посмотрели полтора месяца назад. Новый его фильм как раз под стать случаю: вновь «кино про кино». А если точней? – ровно 112 минут. Хотя такое кино – отнюдь не «запечатлённое время».

Поначалу всё просто: выпускница театральной академии Света (Маша Мацель) живет в Питере и мечтает сниматься в большом кино на ведущих ролях. Чудным (или чуднЫм?) образом она попадает на яркий болливудский проект, где собраны кинозвезды, популярные диджеи и хореографы. Но… никто не знает сценария, съёмки топчутся на месте, всё в тумане. Название (и не только) отсылает к фильму 70-х: там было «…в сентябре» и снимались Даль с Бурляевым, тут – Евгений Ткачук с Юрой Борисовым.

Так что приглашаем в среду в 18:30 (полседьмого вечера) по адресу: гор. Рыбинск, ул. Луговая, 17 – тех молодых, кому 18+ … бесконечность. Михайлов и его творения никого не оставляют равнодушным. Его либо отвергают, либо превозносят: «Он же гений!»