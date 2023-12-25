Отлично подходят для официальных мероприятий: создаем зимний образ с модными куртками-рубашками

Куртки-рубашки вошли в моду этой зимой. Они станут настоящей находкой для вашего гардероба. Эта одежда практична и проста в носке. Она подходит женщинам любого возраста и типа комплекции. Она хорошо согревает и сочетается с другими теплыми вещами. Мы расскажем, как создать зимний образ с курткой-рубашкой.

С брюками и топом

Вы можете сочетать куртку-рубашку с топом и брюками. Это самый простой способ включения этого предмета гардероба в свой образ. Эту одежду можно скомбинировать как с классическими брюками, так и с джинсами.

Если вы сочетаете куртку-рубашку с широкими брюками, то ее можно не застегивать. Это поможет вам создать свободный силуэт. Если вы носите эту одежду с прямыми или узкими брюками, то ее лучше застегнуть.

Образ с курткой-рубашкой и брюками отлично сочетается с грубыми массивными ботинками и ботильонами.

С юбками

Куртку-рубашку можно сочетать с юбками. Такая комбинация подойдет для создания классического или повседневного образа. Вы можете выбрать как длинную, так и короткую юбку.

Если вы надеваете длинную и просторную юбку, то оставьте куртку-рубашку расстегнутой, чтобы сбалансировать силуэт.

Дополните свой образ джемпером или водолазкой. В качестве обуви подойдут сапоги или ботильоны на каблуках.

С платьями

Удлиненную куртку-рубашку можно сочетать с просторным и длинным платьем. Эта комбинация подойдет любительницам стиля оверсайз. Если такой силуэт кажется вам мешковатым, то дополните платье поясом. Это поможет подчеркнуть талию.

Чтобы ваш образ выглядел гармонично, дополните его гладкой прической. Она не должна быть слишкой объемной и пышной. Используйте миниатюрные аксессуары, чтобы сбалансировать силуэт.

С поясами

Если вы ищете собранный и элегантный образ, то выбирайте куртку-рубашку с поясом. Она подчеркнет вашу фигуру и придаст вашему стилю больше изысканности. Такой наряд подходит для официальных мероприятий.

Сочетайте куртку-рубашку с поясом с нарядными брюками из качественных материалов нейтральных оттенков. Вы можете выбирать модели с длинными или укороченными штанинами. Дополните свой наряд женственными туфлями на шпильке.

С толстовками

Для повседневного образа скомбинируйте куртку-рубашку с толстовкой с капюшоном. Такой ансамбль идеально подходит для холодных дней, так как включает в себя двойной слой теплой одежды.

Дополните куртку-рубашку с худи прямыми или зауженными джинсами. Завершите свой образ теплыми повседневными ботинками или кроссовками.