С лимоном, кокосовым масломи или яблочным уксусом: эффективные домашние маски от перхоти с имбирем

Перхоть – распространенное заболевание, которое всегда заставляет нас чувствовать себя менее уверенно при общении с другими людьми. Ниже приведено несколько чрезвычайно быстрых и эффективных способов лечения перхоти с помощью имбиря и других сочетающихся с ним ингредиентов.

Смеси являются более эффективными

Существует множество способов лечения перхоти: от народных до современных медицинских методов. Но не все они отличаются простотой, чего нельзя сказать о применении для этой цели имбиря, о чем знают немногие. Ведь он больше известен в качестве специи, которую часто добавляют в самые разные блюда. Между тем имбирь применяется при лечении простуды, облегчая ее течение и согревая тело.

Что же касается избавления от перхоти, то корень этого травянистого растения в данном случае весьма эффективен, так как содержит много веществ, которые оказывают антибактериальное действие и уменьшают воспаление. А при сочетании имбиря с другими ингредиентами его эффективность возрастает. Вот некоторые из таких комбинаций, представляющие собой домашние маски от перхоти с имбирем.

Имбирь и лимон

Антибактериальные свойства имбиря увеличиваются в сочетании с лимоном. Такая смесь позволяет эффективно и быстро удалять омертвевшие клетки с кожи головы.

Для этого понадобятся: половина корня имбиря и один лимон.

Вот как выглядит процесс приготовления маски и ее использования:

Разотрите имбирь с водой и выжмите сок. Лимоны также нужно отжать, чтобы получить сок. Смешайте сок имбиря и лимона. Свежеприготовленную смесь равномерно нанесите на кожу головы. Аккуратно помассируйте. Оставьте примерно на 10-15 минут.

В заключение тщательно промойте водой.

Имбирь и кокосовое масло

Кокосовое масло не только эффективно избавляет от перхоти, но также помогает разгладить волосы и стимулирует их здоровый рост. Комбинация имбиря и кокосового масла помогает решить проблему с перхотью, не пересушивая волосы, как некоторые шампуни, предназначенные для этой цели.

Ингредиенты для приготовления смеси: один корень имбиря и одна чайная ложка кокосового масла.

Приготовление и применение:

Измельчите имбирь. Выжмите сок. Смешайте с кокосовым маслом. Нанесите смесь на кожу головы после мытья. Массируйте 1-2 минуты. Оставьте на 10 минут.

Смойте прохладной водой с шампунем, высушите волосы.

Имбирь и яблочный уксус

Яблочный уксус содержит кислоту, которая оказывает антисептическое действие, обеспечивая при этом умеренное увлажнение кожи головы. Легко избавиться от перхоти в домашних условиях можно, смешав имбирь с яблочным уксусом. Это очень простой, безопасный для кожи головы и эффективный способ лечения.

Необходимые ингредиенты: один корень имбиря, одна чайная ложка яблочного уксуса.

Как приготовить и как применить маску:

Растолочь имбирь. Отжать сок и процедить его. Тщательно смешать с яблочным уксусом. Нанести смесь на кожу головы после мытья. Массировать около 1-2 минут. Оставить на 10 минут.

Волосы промываются прохладной водой и высушиваются.

Имбирь с медом

Сочетание меда с имбирем также дает хороший эффект при избавлении от перхоти.

Для применения этого метода нужно подготовить один корень имбиря и одну столовую ложку меда.

Способ приготовления и использования:

Измельчить имбирь ножом или протереть на терке. Отжать сок. Смешать с медом. Равномерно нанести состав на вымытую голову. Слегка помассировать. Подержать маску в продолжение 10-ти минут.

Волосы тщательно промыть теплой водой.

Имбирь и лук

Лук обладает высокими антибактериальными свойствами, помогая уничтожить грибки и бактерии, эффективно устраняя перхоть. В сочетании с луком имбирь будет еще более эффективен при лечении перхоти, делая кожу головы менее жирной.

Необходимые ингредиенты: один корень имбиря и одна маленькая луковица или половина большой.

Смесь изготавливается и используется следующим образом:

Нарежьте небольшими кусочкам имбирь. Сделайте то же самое с луком. Измельчите оба ингредиента в блендере. Добавьте в полученную массу немного воды. Тщательно перемешайте, чтобы смесь получилась густой. Вымойте голову с шампунем и протрите волосы, чтобы ушла лишняя влага. Равномерно нанесите маску на кожу головы. Аккуратно массируйте в течение двух минут. Оберните голову полотенцем, оставив его на 15 минут.

В завершение тщательно промойте волосы прохладной водой.