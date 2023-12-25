С лимоном, кокосовым масломи или яблочным уксусом: эффективные домашние маски от перхоти с имбирем
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Перхоть – распространенное заболевание, которое всегда заставляет нас чувствовать себя менее уверенно при общении с другими людьми. Ниже приведено несколько чрезвычайно быстрых и эффективных способов лечения перхоти с помощью имбиря и других сочетающихся с ним ингредиентов.
Смеси являются более эффективными
Существует множество способов лечения перхоти: от народных до современных медицинских методов. Но не все они отличаются простотой, чего нельзя сказать о применении для этой цели имбиря, о чем знают немногие. Ведь он больше известен в качестве специи, которую часто добавляют в самые разные блюда. Между тем имбирь применяется при лечении простуды, облегчая ее течение и согревая тело.
Что же касается избавления от перхоти, то корень этого травянистого растения в данном случае весьма эффективен, так как содержит много веществ, которые оказывают антибактериальное действие и уменьшают воспаление. А при сочетании имбиря с другими ингредиентами его эффективность возрастает. Вот некоторые из таких комбинаций, представляющие собой домашние маски от перхоти с имбирем.
Имбирь и лимон
Антибактериальные свойства имбиря увеличиваются в сочетании с лимоном. Такая смесь позволяет эффективно и быстро удалять омертвевшие клетки с кожи головы.
Для этого понадобятся: половина корня имбиря и один лимон.
Вот как выглядит процесс приготовления маски и ее использования:
Разотрите имбирь с водой и выжмите сок. Лимоны также нужно отжать, чтобы получить сок. Смешайте сок имбиря и лимона. Свежеприготовленную смесь равномерно нанесите на кожу головы. Аккуратно помассируйте. Оставьте примерно на 10-15 минут.
В заключение тщательно промойте водой.
Имбирь и кокосовое масло
Кокосовое масло не только эффективно избавляет от перхоти, но также помогает разгладить волосы и стимулирует их здоровый рост. Комбинация имбиря и кокосового масла помогает решить проблему с перхотью, не пересушивая волосы, как некоторые шампуни, предназначенные для этой цели.
Ингредиенты для приготовления смеси: один корень имбиря и одна чайная ложка кокосового масла.
Приготовление и применение:
Измельчите имбирь. Выжмите сок. Смешайте с кокосовым маслом. Нанесите смесь на кожу головы после мытья. Массируйте 1-2 минуты. Оставьте на 10 минут.
Смойте прохладной водой с шампунем, высушите волосы.
Имбирь и яблочный уксус
Яблочный уксус содержит кислоту, которая оказывает антисептическое действие, обеспечивая при этом умеренное увлажнение кожи головы. Легко избавиться от перхоти в домашних условиях можно, смешав имбирь с яблочным уксусом. Это очень простой, безопасный для кожи головы и эффективный способ лечения.
Необходимые ингредиенты: один корень имбиря, одна чайная ложка яблочного уксуса.
Как приготовить и как применить маску:
Растолочь имбирь. Отжать сок и процедить его. Тщательно смешать с яблочным уксусом. Нанести смесь на кожу головы после мытья. Массировать около 1-2 минут. Оставить на 10 минут.
Волосы промываются прохладной водой и высушиваются.
Имбирь с медом
Сочетание меда с имбирем также дает хороший эффект при избавлении от перхоти.
Для применения этого метода нужно подготовить один корень имбиря и одну столовую ложку меда.
Способ приготовления и использования:
Измельчить имбирь ножом или протереть на терке. Отжать сок. Смешать с медом. Равномерно нанести состав на вымытую голову. Слегка помассировать. Подержать маску в продолжение 10-ти минут.
Волосы тщательно промыть теплой водой.
Имбирь и лук
Лук обладает высокими антибактериальными свойствами, помогая уничтожить грибки и бактерии, эффективно устраняя перхоть. В сочетании с луком имбирь будет еще более эффективен при лечении перхоти, делая кожу головы менее жирной.
Необходимые ингредиенты: один корень имбиря и одна маленькая луковица или половина большой.
Смесь изготавливается и используется следующим образом:
Нарежьте небольшими кусочкам имбирь. Сделайте то же самое с луком. Измельчите оба ингредиента в блендере. Добавьте в полученную массу немного воды. Тщательно перемешайте, чтобы смесь получилась густой. Вымойте голову с шампунем и протрите волосы, чтобы ушла лишняя влага. Равномерно нанесите маску на кожу головы. Аккуратно массируйте в течение двух минут. Оберните голову полотенцем, оставив его на 15 минут.
В завершение тщательно промойте волосы прохладной водой.
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