Рупор кремлевской пропаганды: 1 солдат – 1 дрон
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Нарезка работы дронов по отдельным пехотинцам противника. В сухом остатке все идет к ситуации по дрону на одного человека.
Средняя стоимость такого дрона – 40-45 тыс. рублей. Увеличение их числа на фронте – один из способов максимизировать потери противника.
В текущих реалиях и реальных темпах расхода, их надо производить десятки тысяч, параллельно ведя системную подготовку операторов и прорабатывая обязательное включение в штат соединений полноценных беспилотных рот.
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Источник: Colonel Cassad
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