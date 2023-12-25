 

Рупор кремлевской пропаганды: 1 солдат – 1 дрон

25.12.2023, 23:04, Разное
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Нарезка работы дронов по отдельным пехотинцам противника. В сухом остатке все идет к ситуации по дрону на одного человека.

Средняя стоимость такого дрона – 40-45 тыс. рублей. Увеличение их числа на фронте – один из способов максимизировать потери противника.
В текущих реалиях и реальных темпах расхода, их надо производить десятки тысяч, параллельно ведя системную подготовку операторов и прорабатывая обязательное включение в штат соединений полноценных беспилотных рот.

Источник: Colonel Cassad


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