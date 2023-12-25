Рупор кремлевской пропаганды: 1 солдат – 1 дрон

Нарезка работы дронов по отдельным пехотинцам противника. В сухом остатке все идет к ситуации по дрону на одного человека.

Средняя стоимость такого дрона – 40-45 тыс. рублей. Увеличение их числа на фронте – один из способов максимизировать потери противника.

В текущих реалиях и реальных темпах расхода, их надо производить десятки тысяч, параллельно ведя системную подготовку операторов и прорабатывая обязательное включение в штат соединений полноценных беспилотных рот.

—