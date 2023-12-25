Мнение: Появился способ заглянуть в будущее России на несколько лет вперёд

Китай готовится вести войну против США теперь ещё в космосе. Профессор Чжан Цзинь сделал по заказу армии симулятор космических боёв — как я понимаю, что-то среднее между Элитой и Евой, — и военные посадили 400 курсантов, чтобы те две недели тренировались применять самое современное оружие на орбите Земли (ссылка).

Полагаю, к моменту, когда полученные навыки реально пригодятся китайским курсантам, курсанты станут уже офицерами. А если учесть темпы, с которой в Китае развивается космическая программа, можно ожидать, что США в итоге испугаются: решат воздержаться от нападения на Китай, чтобы избежать последствий разрушительного ответного удара…

Цитирую теперь из поста Антона Волкова про наведение порядка в индустрии компьютерных игр (ссылка):

Пару лет назад я уже писал и говорил о том, что регуляторы неизбежно будут ограничивать бессовестное поведение игроделов. Для меня это очевидное развитие событий, т.к. если этого не делать, индустрия будет всё больше пожирать людей и ресурсы как раковая опухоль, продуцируя всё меньше полезного, вынимая из карманов (самыми разными способами — от завлечения анимешными [прелестями], до откровенного встраивания казиношных механик) как можно больше…

…Очевидно, что крупная индустрия приносит большие налоги и увеличивает ВВП. Однако азартные игры и наркотики тоже сверхмаржинальны, но напрочь зарегулированы, т.к. наносят урон главному капиталу страны — людям.

Поэтому ужесточение регулирования разработки игр — неизбежность. И наши китайские друзья методично этим занимаются впереди планеты всей уже больше 10 лет.

Китай новые ограничения монетизации в играх (ссылка):

— запрет на бонусы за вход в игру и пополнение счёта;

— запрет на внутриигровые аукционы;

— альтернативная покупка игровых вещей, которые ранее можно было выбить только в лутбоксах;

— запрет на принудительный PvP (противостояние с живыми игроками, стимулирующее продажи);

— запрет на дорогостоящие подарки зрителям стримов;

— вывод игровых вещей в реальные деньги (RMT)…

У этих двух новостей — про симулятор космических боёв для военных и про гонения на экстремальную монетизацию игр — есть кое-что общее. Оба события разворачиваются в Китае, который, как верно пишет Антон, является «хорошим и дружественным референсом» для российских чиновников.

Проще говоря, пирамидион нашей вертикали власти последние 5-10 лет смотрит на китайцев, как на старших братьев, которые делают всё по большей части правильно, и которым следует подражать. Если в Китае завтра примут, например, закон, согласно которому госслужащие обязаны носить штаны разного цвета в зависимости от их ранга, то через несколько месяцев идею будут увлечённо обсуждать в Москве, а через пару лет стоит уже ждать серьёзных предложений по введению цветовой дифференциации штанов в России.

Если Китай уже проводит военные игры в космосе, то Россия, будучи одной из главных космических держав, тоже должна проводить космические игры. Если Китай уже наводит порядок в индустрии компьютерных игр, то Россия, которая является важным участником отрасли, тоже будет думать о разработке соответствующих законов.

Таким образом, у нас с вами есть сейчас что-то типа машины времени. Мы можем читать новости из Китая, примерять их на наши широты и осторожно предсказывать тем самым ход мысли российских властей.