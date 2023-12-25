Скандалы: «Погрелись и хватит»

Замерзающим на БАМе жителям дали тепло в день приезда комиссии, а потом отключили

На БАМе потеплело. Но ненадолго. После статьи в «МК» в поселок Кичера, где в домах всего плюс 9 градусов, прибыла комиссия из прокуратуры, и батареи стали нагреваться… Температура в квартирах повысилась до 16-18 градусов.

Но потом проверка уехала и тепло снова отключили, жалуются поселковые жители. «Погрелись, и хватит, можно вентиля закрывать», — возмущаются они.

Что и говорить — умеют у нас пустить пыль в глаза начальству. Но в итоге-то ничего не меняется. И жизнь не становится теплее. Так зачем лукавить? Кому от этого лучше? Тем, кто красиво отчитался — так и этим товарищам тоже жить в таком же холоде, как остальным. Так ради чего?

Одни делают вид, что все хорошо, другие делают вид, что в это верят.

Накануне 50-летия БАМа тем, кто там проживают, советуют закупить буржуйки. На улице минус 40. А дома от 9 до 12. С тремя обогревателями ртуть в термометре едва поднимается до 18. И так уже несколько последних лет.

Ок, бывает всякое. Тем более, что за 50 лет любые коммуникации способны прийти в негодность, если с ними ничего не делать. А тут ещё и уголь заканчивается.

Но при этом жители посёлка годами платят за отопление, которого по сути нет, по 8-10 тысяч рублей в месяц. И не только зимой, но и летом. Так как годовую несусветную сумму разбивают на 12 месяцев, чтобы в среднем получилось не так уж и много. Но услуга по факту не предоставляется. Пенсия у бамовцев именно из Кичеры, тех самых комсомолок и комсомольцев, которые прибыли полвека назад строить знаменитую Байкало-Амурскую магистраль — меньше 20 тысяч рублей. Об этом нам тоже рассказали местные. Спрашиваю, как же такое может быть, с повышенными дальневосточными коэффициентами? Оказалось, ещё давно сгорел архив со всеми данными, кто, где, когда и на сколько трудился. Пенсионеры, насколько мы понимаем, тоже ничего не требуют. Видимо, знают, что это бесполезно. Отписки все равно напишут какие надо.

Как и сейчас – как только приехала комиссия из прокуратуры для проверки изложенной в публикации информации — и тут же в батареи подали тепло. «В прихожей один из прокурорских снял обувь, и ноги примёрзли к ковру», — пишут местные в чатах.

«Какие-то квартиры ради приезда комиссии успели немного прогреть, школу почти успели. Но сам факт холода они зафиксировали, с каждого показания снимали, и люди говорили, что только в обед батареи стали горячими», — рассказывают неравнодушные жители.

Ночью странным образом температура в квартирах вернулась на прежний уровень, хотя по прогнозам идет потепление, и даже ветра нет. «Нам заявили, что снова произошла авария и остановка третьего котла, по всей видимости, топить опять не будут».

«Будет тепло, когда построят новую котельную. Но если мы не будем писать, жаловаться и наказывать их рублем, то и ничего не изменится».

Все так и есть. Если людей устраивает жить в вечной мерзлоте, и за создание таких нечеловеческих условий жизни никого не наказывают, то какой смысл что-то менять? Но в том-то и дело, что однажды те, кто ещё вчера был согласен носить дома шапки и валенки, устанут терпеть. Сколько можно?

Да, будет еще одна отписка, но акт о низких температурах в квартирах составлен и люди не намерены молчать ещё одну зиму. Они собираются бороться. Если уж не за тепло, так за свои кошельки.

Но тепла хочется все же намного больше…

Екатерина Сажнева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”