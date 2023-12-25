Мнение: Антисемитская молодёжь США, бойкот Израиля и падение популярности Гарварда

1. Страшный опрос общественного мнения в США. К примеру, уже 62% опрошенных американцев полагают, что Джо Байден впал в деменцию. Поколенческий раскол прошёл по еврейской теме: если среди молодёжи половина за Израиль, а половина за Палестину, то среди пенсионеров строго за Израиль абсолютное большинство, вплоть до 95% по некоторым темам. Что ещё хуже, 53% молодёжи полагают, что призывы геноцидить евреев — это нормальное проявление свободы слова. Также две трети молодых американцев полагают, что евреи — класс угнетателей (ссылка).

С одной стороны, результаты удивляют. С другой стороны, чего же ещё ожидали американцы, активно поддерживая любителей австрийской живописи по всей Европе?



2. Кирилл Стрельников пишет про бойкот, который арабские страны и пропалестинские организации объявили Израилю и США, а точнее продукции израильских и американских компаний (ссылка):



На данный момент, по сведениям из администрации сектора, в результате массовых бомбардировок ЦАХАЛ уже убито 18’412 палестинцев, из которых большинство — женщины и дети. Жестокость израильских военных вызвала массовые протесты по всему миру, и особенно в его арабской части. Они переросли в не имеющую аналогов в истории кампанию по бойкоту Израиля, израильских товаров, а также брендов из США и Европы, которые либо явно заявили о своей поддержке Израиля (и не осудили убийство тысяч мирных людей), либо оказывают Израилю финансовую или иную поддержку.

Лидером бойкота стало международное пропалестинское движение BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), которое призывает перестать поддерживать убийства палестинцев, покупая израильские или западные товары. Главный объект бойкота — продукция Израиля, а также крупные западные компании вроде McDonald’s, Starbucks, Burger King, Coca-Cola, Pepsi Cola, Walt Disney и многих других.

Starbucks бойкот был объявлен за то, что компания подала в суд на собственный профсоюз, который разместил в своих соцсетях сообщение в поддержку палестинцев. McDonald’s попал под раздачу за инициативу своей израильской “дочки” по бесплатной раздаче еды солдатам ЦАХАЛ. Компания Walt Disney оказалась в черном списке за то, что пообещала выделить Израилю два миллиона долларов в виде гуманитарной помощи. Coca-Cola попала в фокус внимания из-за строительства своей фабрики на незаконно оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

На память приходят многочисленные примеры попыток бойкота западных товаров в России, многие из которых до сих пор прекрасно себя чувствуют на полках российских магазинов и на маркетплейсах — несмотря на то что выгодоприобретатели многих международных брендов находятся в странах, которые посылают деньги и оружие, чтобы убивать наших военных на Украине. Не такие широкодушные и толерантные арабы действуют гораздо жестче. Например, в Египте продажи Coca-Cola и Pepsi упали ниже плинтуса, а местные альтернативы растут на сотни процентов; продажи в египетском подразделении McDonald’s по сравнению с прошлым годом упали на 70%; на фоне катастрофического снижения продаж на Ближнем Востоке и падения курса акций корпорация Starbucks потеряла уже более десяти миллиардов долларов. <…>

Поддержка Израиля обходится западным компаниям весьма дорого. Только в арабских странах проживает в районе полумиллиарда человек (в мусульманских странах — около полутора миллиардов), и потеря этого рынка означает потерю десятков и сотен миллиардов долларов в год. То же самое касается бойкота израильских товаров и брендов, которые несут колоссальные убытки.

Запад, начав в свое время кампанию по “отмене” всего русского и российского, открыл ящик Пандоры и теперь черпает из этого ящика горстями, недоумевая: “А нас-то за что?”

Чтобы не рисковать основным бизнесом и не попасть под бойкот, из Израиля бегут все больше компаний, а с самим Израилем и израильтянами теперь хотят ассоциироваться все меньше бизнесов и организаций. Не так давно там закрыли свои магазины Zara, H&M и Mango. Многие западные банки выводят из Израиля персонал и переходят на удаленку, а Bank of America закрыл там все свои отделения. Десятками отменяются международные мероприятия, посвященные моде, музыке и культуре, где подразумевалось участие израильтян. Крупные бренды теперь делают вид, что Израиля не существует, и десятой дорогой обходят обсуждение всего, что связано с конфликтом.

Дошло до того, что в одном из основных СМИ Израиля, газете Haaretz, на днях вышла огромная статья под названием “Под бойкотом, отмененный и изолированный: станет ли Израиль второй Россией из-за войны в Газе?”. Авторы статьи на голубом глазу пытаются объяснить, что отменять аполитичных “Щелкунчика” или “Лебединое озеро” в Европе можно и нужно, а “отменять” талантливых израильтян дико и преступно. Характерный пассаж: “Израиль становится изолированным и отторгнутым мировым культурным сообществом, и некоторые считают, что это напоминает то, что не так давно случилось с Россией. Подобное сравнение может показаться очевидным. Для многих же израильтян разница кристально ясна: Россия начала циничную, особо жестокую войну на Украине, в то время как Израиль пал жертвой террористов и был просто вынужден ответить”.

3. У элитных американских вузов, – которые, впрочем, некоторые уже считают выродившимися, – также большие проблемы в связи с израильско-палестинским конфликтом.

Студенческие организации выступают против Израиля, в результате чего спонсоры университетов, – а это, в значительной степени, богатые евреи, – отказываются финансировать вузы (ссылка). Это накладывается на сложившуюся в последние годы практику расовой дискриминации абитуриентов. Как результат – в самом престижном вузе США резко упало число желающих поступить туда (ссылка):

Число заявок от абитуриентов на 2024 год рухнуло сразу на 17%. Причиной тому политизация образования – и борьба внутри либерального лагеря из-за войны в Газе.

30 студенческих групп Гарварда выступили в поддержку Палестины – и проводили митинги против войны. Президент Гарварда Клодин Гей наотрез отказалась их осуждать на слушаниях в Конгрессе. И не стала уходить в отставку – хотя у неё в диссертации о “чернокожей власти” обнаружили плагиат. Она же задним числом поправила две свои статьи – чтобы скрыть свой плагиат.

Ситуация на кампусе накалена до предела. Администрация Гарварда потребовала от еврейских студентов убрать свою менору – иначе её подвергнут вандализму. А другому студенту Гарварда устроили выволочку за ношение арабской куфии – назвав её “террористическим шарфом”.

Одновременно с этим вокруг Гарварда вспыхнул скандал о расовой дискриминации абитуриентов. В суде выяснилось, что абитуриент-азиат имеет 25% шанс на поступление в Гарвард, белый – 35%, испаноязычный – 75%, а чернокожий – 95%. Верховный суд посчитал это нарушением конституции.

Что же, спонсорам американских вузов не стоит удивляться: именно они создали то дружное сообщество студентов и профессуры, которое сейчас считает Израиль главным врагом человечества.