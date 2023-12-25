 

Рупор кремлевской пропаганды: В состав российского флота вступили 4 новых боевых корабля

25.12.2023, 20:40, Разное
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В состав российского флота вступили 4 новых боевых корабля.
Состоялось официальное поднятие флагов.

1. Морской тральщик (корабль противоминной обороны) "Лев Чернавин" проекта 12700. Восьмой по счёту.

2. Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800. Пятый по счёту.

3. Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" пр

Также сегодня в состав флота входит третий фрегат проекта 22350 — "Адмирал Головко". Он предназначен Северному флоту.
Фрегатов должно быть много, но темпы их строительства конечно черепашьи, особенно на фоне китайцев, штампующих ракетные эсминцы как горячие пирожки. Надо ускоряться.

Источник: Colonel Cassad


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