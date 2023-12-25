 

В РФ растет рынок восстановленных смартфонов

25.12.2023, 20:25, Разное
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Как отмечают аналитики, в мире рост рынка восстановленных смартфонов составляет 10-11% в год, в то время как в РФ этот процесс протекает с более высокой скоростью.

Если обратиться к рознице «Мегафона», то за текущий год рост в количественном выражении составил 146%, а в денежном продажи восстановленных мобильных устройств выросли в четыре раза. Применительно к МТС объемы продаж восстановленных смартфонов, которые проходят предпродажный сервис, включая диагностику и, при необходимости замену компонентов выросли в два раза, а в денежном выражении – в 2,5 раза.

Стоит отметить, что приобретение подобных устройств может оказаться целесообразном для актуальных моделей или тех, что вышли в прошлом году и были отремонтированы по гарантии, либо прошли процедуру уценки в связи с незначительными дефектами.      


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