 

Найден фактор, увеличивающий риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза

25.12.2023, 20:25, Разное
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Как сообщает издание Sleep Medicine, результаты последних исследований четко показали, что у тех, кто предпочитает поздний отход ко сну и поздно встает, степень кальцификации артерий возрастает в 1,8 раза.

Участники эксперимента, возраст которых колебался в диапазоне от 50 до 64 лет, оценили свой хронотип как «экстремально ранний» и «экстремально поздний», причем в первом случае выраженная кальцификация артерий, как показала компьютерная томография, имела место у 22%, а среди тех, кто поздно ложится и поздно встает, данный показатель составил 40,6%.

В ходе исследования учитывались факторы, которые могли оказать влияние на развитие атеросклероза, такие как кровяное давление, степень физической активности, вес, курение и стресс, в связи с чем можно сказать, что экстремально поздний отход ко сну повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.      


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