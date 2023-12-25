Найден фактор, увеличивающий риск тяжелого атеросклероза в 1,8 раза

Как сообщает издание Sleep Medicine, результаты последних исследований четко показали, что у тех, кто предпочитает поздний отход ко сну и поздно встает, степень кальцификации артерий возрастает в 1,8 раза.

Участники эксперимента, возраст которых колебался в диапазоне от 50 до 64 лет, оценили свой хронотип как «экстремально ранний» и «экстремально поздний», причем в первом случае выраженная кальцификация артерий, как показала компьютерная томография, имела место у 22%, а среди тех, кто поздно ложится и поздно встает, данный показатель составил 40,6%.

В ходе исследования учитывались факторы, которые могли оказать влияние на развитие атеросклероза, такие как кровяное давление, степень физической активности, вес, курение и стресс, в связи с чем можно сказать, что экстремально поздний отход ко сну повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.