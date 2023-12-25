Мнение: Почему Финляндия не так важна, финский опыт 1940 года и закрытие раздела «Украина»

1. Алексей Антонов полагает, что вступление Украины в НАТО для России принципиальным образом отличается от вступления в НАТО, например, Финляндии (ссылка):



Загибаем пальцы:

У половины россиян есть родственники на Украине, и наоборот. Если по вашим ощущениям это не так, то вот первая же ссылка на украинские опросы 2011 года, когда еще не так модно было ненавидеть русских: «По его словам, у 28% опрошенных есть близкие родственники в России, у 21% есть дальние родственники в России, у 15% – друзья в России, у 15% – “просто знакомые”, 2% – коллеги».

Взаимное владение бизнесами русских на Украине и украинцев в России — ни с одной другой страной такого не было и нет. Сюда же торгово-производственные отношения: даже после Майдана ни с кем Украина столько не торговала, как с Россией. Рассказы про Европу и её рынки для украинской продукции это чушь. Об этом есть много у меня в ролике.

Единое языковое и культурное пространство — чтобы много не доказывать, просто представьте себе финских проституток, работающих «под прикрытием» и добывающих информацию у офицеров Министерства Обороны РФ. Вообще, финских проституток представить можете? А русские и украинские отлично работают по обе стороны фронта по своим задачам. Потому, что разница невелика. И, следовательно, возможности для работы колоссальные.

Мы настолько сильно были связны со времен СССР, что для России является критичным, чтобы граждане Украины, и в особенности бизнес, чиновники, работники спецслужб, в массе своей Россию поддерживали и были подвержены российскому влиянию, а не наоборот. Потому что, иначе, они будут разлагать уже Россию, и стараться пригласить к нам Нуланд с печеньками… <…>

Взаимные связи (торговые, социальные, родственные, культурные) настолько велики, что безопасность никак не проконтролировать. Представьте себе, как весело живется последние пару лет ФСБ, когда к нам приехали 3 млн Украинцев, из которых 99.999% прекрасные люди, но есть пара тысяч террористов-диверсантов. Как их ловить? Как их отличить? То есть, для России важно, чтобы украинское руководство (и все далее вниз по цепочке, и агентура, и бизнес) были как минимум нейтральны к нашей стране. А лучше, действовали в наших интересах.

Иначе украинский вопрос будет вставать снова и снова. <…>

Про географию я вообще молчу. Через кого идет газ в Европу, где находится база Черноморского флота? Вроде бы, не в Хельсинки.

Лично я полагаю, что Финляндия в НАТО — это тоже неприятно. Когда США в достаточной степени ослабнут, полагаю, мы убедительно попросим финнов покинуть эту деструктивную организацию. Ну а пока финны в НАТО, Ленинградский военный округ будет усилен, при этом несколько ядерных зарядов будут перенаправлены на стратегические цели в Финляндии. Сами финны убеждены, будто воевать с Россией напрямую им не придётся, так что вступление в НАТО для них бесплатно. Что же, украинцы тоже так думали в 2013, когда «одевались тепло, брали чай, кофе, хорошее настроение» и выходили на Майдан. К сожалению, у США планы на Украину были несколько иными.

2. Тем временем американские аналитики, тесно связанные с властями США, предлагают Украине брать с Финляндии пример (ссылка):



Последние дни много украинских экспертов говорят о необходимости изучения финского опыта. Т.е. аккуратно вводят в обиход формулу «мир в обмен на территории». Думаете это они сами придумали? Нет.

Есть в Штатах такая структура – Институт ответственного государственного управления Куинси – аналитический центр, основанный в 2019 году и расположенный в Вашингтоне. Назван по имени бывшего президента США Джона Куинси Адамса. Работает в основном по заказам Госдепа и ЦРУ.

Так вот их сайте «Responsible Statecraft», вышел новый нарратив: «Украине стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта, как это сделала Финляндия во время советско-финской войны в 1939-1940 годах»‼️

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», – отметили в статье, приведя в пример то, что подобный ход позвонил Финляндии сохранить независимость и даже одержать некоторую “моральную победу” в борьбе со Сталиным.

Какую моральную победу, Финляндия одержала, непонятно, но нарратив красивый.

После страна взяла курс на поддержание нейтральной внешнеполитической позиции. Советский Союз же, даже во времена холодной войны, придерживался условий договора и Финляндия успешно развивалась.

Напомню, что финны после 1917 нападали на Советскую Россию дважды, пытаясь отобрать у нас как минимум Карелию. Таким образом, когда обстановка в Европе накалилась, Сталин был вынужден потребовать от Финляндии или изменить границы, или ещё как-нибудь решить вопрос безопасности Ленинграда. Было несколько вариантов дипломатического решения проблемы, один из них — обмен территориями, согласно которому финны отдавали близкие к Ленинграду области, позволяя нам тем самым защититься от размещения вражеской артиллерии, а взамен получали от СССР вдвое большие территории в интересующих их регионах.

К сожалению, тогда, как и сейчас, власти Финляндии были иностранными марионетками, которые последовательно отвергли все мирные предложения СССР, выбрав тем самым войну. Войну против СССР, разумеется, Финляндия проиграла, а чуть позже напала на СССР четвёртый раз, уже вместе с Гитлером, и проиграла опять. Полученный ущерб, видимо, оказался достаточен, чтобы на протяжении нескольких десятилетий финны осознавали свою маленькость и не пытались более враждовать с Советским Союзом. Выбрав путь нейтральности, Финляндия стала важным торговым партнёром СССР и отлично заработала на этом.

Сейчас, однако, с последней проигранной войны прошло уже 80 лет, так что в Финляндии выросло новое поколение нацистов, уверенных, что воевать против России — отличная идея. Если учесть, что Финляндия снова управляется из-за рубежа, как и в 1930-х, не удивлюсь, если финны попросят нас снова преподать им урок математики, наглядно объяснив, почему 5-миллионная страна сколько-нибудь долго и успешно воевать против 150-миллионной не может — особенно если у её жителей нет врождённой устойчивости к радиации.

3. Вероятно, сейчас финны думают, что США в случае чего будут защищать их любой ценой, даже войска пошлют. Что же, в Киеве тоже так думали. Однако США уже получили от Украины всё, что хотели, и теперь пытаются технично забыть про этот разорённый регион. Даже самые «ястребиные» американские СМИ закрывают раздел «Война на Украине» на своих сайтах. Вот например, Вашингтон Пост, рупор Демократической партии США (ссылка):

Интересен подзаголовок под названием издания: “Democracy Dies in Darkness” – «Демократия умирает во тьме». Кажется, американские правящие круги и медиа-сообщество сейчас озабочены не Украиной, и даже не Израилем, а внутриполитической вознёй в самих США.