Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка освобождена

Марьинка освобождена!

Теперь официально. Шойгу подтвердил – 25 декабря 2023 года стало днем освобождения Марьинки. Бои за нее продолжались с 2014 года.

Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Путин поздравил бойцов с освобождением города и предложил наградить всех отличившихся.

Таким образом, в 2023 году российская армия освободила 3 города – Артемовск, Соледар и Марьинку, не считая множества поселков. Следующий город на очереди – Авдеевка.

Мир праху погибших, отдавших свои жизни за освобождение Марьинки.

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