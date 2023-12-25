Ученые не нашли связи между синим светом и ухудшением сна

Как сообщает издание Nature Human Behaviour, воздействие синего света не оказывает отрицательного воздействия на сон и состояние здоровья, что показали результаты эксперимента, в ходе которого 16 человек подвергались такому воздействию в течение часа.

Удалось установить, что синий свет, равно, как и желтый, не играет сколь-либо существенной роли в работе внутренних органов человека, однако исследователи не рассматривали влияние более длительного воздействия синего света, например, при использовании смартфона. Процессы в организме подчиняются суточным ритмам, однако неизвестно, какой именно фактор играет ключевую роль в настройке «внутренних часов» человека, цвет освещения или количество света.

Стоит отметить, что в последнее время появляется все больше доказательств воздействия синего света на биологические ритмы, в связи с чем следует минимизировать использование дисплеев перед сном либо задействовать ночной режим.