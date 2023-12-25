Губы-омбре, электрические цвета и геометрическая подводка для глаз: пять бьюти-трендов макияжа на 2024 год

Если 2023 год запомнился барбикором и клубничным макияжем, то наступающий 2024 поразит еще более смелыми оттенками, сохранив, тем не менее, тенденцию к минимализму. Модницы, которые точно знают, какой мейкап будут делать в новом сезоне, уже наточили любимые карандаши для губ и глаз. И готовятся предстать во всеоружии!

Губы с эффектом омбре

Популярность этого макияжа продлится до самого конца 2024 года. При помощи двух или трех оттенков помады можно скорректировать объем губ: более темный контур и светлая середина визуально сделают их полнее и ярче.

Чтобы сделать губы с эффектом омбре, понадобятся две помады разных оттенков. Вот пошаговая инструкция:

Подготовьте губы, нанеся на них увлажняющий бальзам. Обведите контур карандашом для губ. Нанесите светлую помаду на середину губ. Нанесите темную помаду на внешние уголки губ. Растушуйте границы между оттенками, чтобы создать эффект градиента.

Губы с эффектом омбре можно носить как в повседневном, так и в праздничном макияже.

Электрические краски

В новом году акцент будет делаться на ярких красках в макияже, а сам мейкап станет более креативным. Визажисты уверяют, что в ход пойдут самые смелые цвета, такие как электрический синий, неоново-зеленый или ярко-розовый.

Эти оттенки мы увидим не только на подиуме, но и в обычной жизни.

Графические стрелки

Если раньше женщины выделяли подводкой только кончик глаза, то в 2024 году пришло время меняться. Ожидается бум на геометрические, зигзагообразные стрелки, сильно увеличивающие глаза и привлекающие к ним внимание.

Тренд, набирающий обороты, придется по вкусу как юным модницам, так и зрелым дамам, обожающим выразительный макияж. Геометрическая подводка – отличный способ добавить образу яркости и игривости.

Монохромный макияж

Такой мейкап был популярен в далекие 90-е, а теперь триумфально вернулся, чтобы радовать тысячи женщин. Монохромный макияж – образ, создающийся с помощью одного цвета или близких к друг другу оттенков. Универсальный мейкап может быть смелым или повседневным, а цвета помады, теней, туши и подводки должны быть выдержаны в единой гамме.

Глянцевые губы

Тренд, пришедший из Азии, будет прочно удерживать свои позиции в 2024 году. Глянцевые губы – один из самых модных образов нового сезона, поэтому все матовые помады можно отложить в сторону. И запастись блесками или маслами для губ, которые создают «желейное» покрытие.

Глянцевые губы – универсальный тренд, который подходит для любого случая, и отличный способ добавить образу яркости и выразительности.