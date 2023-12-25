Скандалы: «Трогал меня, и перепутал талию с грудью»

Любовница Андрея Аршавина призналась, как он сделал ее долларовым миллионером

Ольга Семенова поделилась откровениями о футболисте. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина заявила, что прославилась благодаря ему.

Роман модели и футболиста случился в Казахстане, когда Аршавин играл за местный клуб. Андрей долгое время заверял, что проводил время на тренировках на базе и периодически летал к жене Алисе Казьминой и дочь Есении, оставшимся в России.

В октябре 2017 футболист начал ухаживать за моделью Ольгой Семеновой, с которой его познакомили общие друзья. О свидании Андрея и Ольги стало известно через несколько месяцев, когда в Сети всплыли кадры из ресторана. На них бывший капитан сборной России открыто флиртовал с Семеновой и не смущался, когда приятели снимали это на камеру.

Ольга раскрыла подробности того вечера. По словам фотомодели, Аршавин активно проявлял интерес к ней, несмотря на наличие жены и маленькой дочери. «Начал всё трогать. Меня, то есть. И перепутал талию с грудью. Я не знаю, как это возможно в принципе», — рассказала Семенова.

После публикации кадров разразился скандал. Узнав об этом, Алиса Казьмина пришла в негодование. По словам фотомодели, она постоянно звонила и писала ей. Ольга рассказала о жестоких угрозах, которые посыпались в ее адрес. «Отрежу пальцы, подложу наркотики. У меня единственный был вопрос: «Откуда у тебя наркотики?»»— недоумевала спутница спортсмена.

Семенова не планировала уводить Андрея из семьи, уверяя, что он не заинтересовал ее как мужчина. Тем не менее, девушке удалось извлечь пользу из скандальной интрижки с Аршавиным и построить успешную карьеру.

«Благодаря Аршавину я стала в какой-то момент долларовым миллионером. Сейчас у меня зарплата в долларах. Аршавин сыграл очень важную роль в моей жизни, вне зависимости от того, что грязи, хайпа, негатива я сполна огребла», — заявила Ольга.

Брак Аршавина и Казьминой рухнул в 2019 году после трех лет семейной жизни. Причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. По словам мамы Алисы, Натальи Сарычевой, эти неприятности спровоцировали проблемы со здоровьем.

«Алиса находилась в очень стрессовом состоянии. У нее был тяжелый, публичный, шумный развод. У нее были суды», — рассказала Сарычева в эфире программы «Измены» на канале «ТВ Центр».

Казьмина борется с аутоиммунным некрозом. Болезнь изменила ее внешность. Бывшая жена Аршавина весной пошла на поправку и забрала к себе дочь, живущую у бабушки по маминой линии.

Недавно бывший игрок футбольного клуба «Зенит» выставил на продажу трехэтажный особняк, в котором жил с Алисой и Есенией. Незадолго до этого мать Андрея через суд выселила оттуда бывшую невестку и потребовала от нее два миллиона рублей.

Юлия Барановская после разрыва с Аршавиным занимается карьерой и воспитанием детей. Телеведущая мечтает выйти замуж и стать мамой еще раз.

Анастасия Якушина

Оригинал материала: “THE VOICEMAG”