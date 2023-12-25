 

Скандалы: «Трогал меня, и перепутал талию с грудью»

25.12.2023, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любовница Андрея Аршавина призналась, как он сделал ее долларовым миллионером

Ольга Семенова поделилась откровениями о футболисте. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина заявила, что прославилась благодаря ему.

Роман модели и футболиста случился в Казахстане, когда Аршавин играл за местный клуб. Андрей долгое время заверял, что проводил время на тренировках на базе и периодически летал к жене Алисе Казьминой и дочь Есении, оставшимся в России.

В октябре 2017 футболист начал ухаживать за моделью Ольгой Семеновой, с которой его познакомили общие друзья. О свидании Андрея и Ольги стало известно через несколько месяцев, когда в Сети всплыли кадры из ресторана. На них бывший капитан сборной России открыто флиртовал с Семеновой и не смущался, когда приятели снимали это на камеру.

Ольга Семенова на свидании с Андреем Аршавиным
Кадр из видео

Ольга раскрыла подробности того вечера. По словам фотомодели, Аршавин активно проявлял интерес к ней, несмотря на наличие жены и маленькой дочери. «Начал всё трогать. Меня, то есть. И перепутал талию с грудью. Я не знаю, как это возможно в принципе», — рассказала Семенова.

После публикации кадров разразился скандал. Узнав об этом, Алиса Казьмина пришла в негодование. По словам фотомодели, она постоянно звонила и писала ей. Ольга рассказала о жестоких угрозах, которые посыпались в ее адрес. «Отрежу пальцы, подложу наркотики. У меня единственный был вопрос: «Откуда у тебя наркотики?»»— недоумевала спутница спортсмена.

Ольга Семенова разоткровенничалась об угрозах Алисы Казьминой
Кадр из видео

Семенова не планировала уводить Андрея из семьи, уверяя, что он не заинтересовал ее как мужчина. Тем не менее, девушке удалось извлечь пользу из скандальной интрижки с Аршавиным и построить успешную карьеру.

«Благодаря Аршавину я стала в какой-то момент долларовым миллионером. Сейчас у меня зарплата в долларах. Аршавин сыграл очень важную роль в моей жизни, вне зависимости от того, что грязи, хайпа, негатива я сполна огребла», — заявила Ольга.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина прожили в браке три года
Фото из открытых источников

Брак Аршавина и Казьминой рухнул в 2019 году после трех лет семейной жизни. Причиной разрыва стали многочисленные измены футболиста. По словам мамы Алисы, Натальи Сарычевой, эти неприятности спровоцировали проблемы со здоровьем.

«Алиса находилась в очень стрессовом состоянии. У нее был тяжелый, публичный, шумный развод. У нее были суды», — рассказала Сарычева в эфире программы «Измены» на канале «ТВ Центр».

Наталья Сарычева призналась, что ее дочь тяжело переживала развод
Кадр из видео

Казьмина борется с аутоиммунным некрозом. Болезнь изменила ее внешность. Бывшая жена Аршавина весной пошла на поправку и забрала к себе дочь, живущую у бабушки по маминой линии.

Недавно бывший игрок футбольного клуба «Зенит» выставил на продажу трехэтажный особняк, в котором жил с Алисой и Есенией. Незадолго до этого мать Андрея через суд выселила оттуда бывшую невестку и потребовала от нее два миллиона рублей.

Андрей Аршавин продает дом, в котором жил с бывшей женой
Legion-Media

Юлия Барановская после разрыва с Аршавиным занимается карьерой и воспитанием детей. Телеведущая мечтает выйти замуж и стать мамой еще раз.

Анастасия Якушина

Оригинал материала: “THE VOICEMAG”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Личное: “Удобно было бы грабить банки”

25.12 / Установлена связь между токсоплазмозом и старческой слабостью

25.12 / Motorola представила бюджетный смартфон Moto G34

25.12 / Россиянам напомнили о необходимости соблюдать тишину в новогоднюю ночь

25.12 / Мнение: Сова

25.12 / ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле

25.12 / Старомодные бьюти-приемы, которые работают и сегодня

25.12 / Мнение: О добивающем ударе… Рублю — π-ц?

25.12 / Xiaomi анонсировала фильтр для воды, наполняющий стакан за три секунды

25.12 / У медуз обнаружили клетки для регенерации щупалец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика