Личное: “Удобно было бы грабить банки”

У ресурсов есть два негативных состояния, как вы помните: аддикция и фрустрация.

Аддикция – это когда ресурс захватывает слишком много внимания, и отрывать внимание от ресурса очень сложно, фрустрация – это когда слишком мало внимания и направлять внимание в сторону ресурса очень сложно.

Фрустрация части ресурсов из 12 не опасна, особенно если другие ресурсы хорошо подключены. Однако, чем меньше ресурсов фрустрированы, тем больше энергии и гармоничней подключение других ресурсов.

Аддикция опасней, хотя все зависит от степени. “Слишком много внимания” – это когда доход от ресурса намного меньше, чем внимание к нему. Этот момент на курсе разберем, но я и в блоге его буду описывать тоже. Но надо учитывать, что тот объем внимания ресурсу, который в одном случае уже будет аддикцией и ресурс будет человека съедать, в другом случае будет будет нормальными отношениями с ресурсом, это зависит от того, сколько благ человек получает от ресурса.

Бывают также аддикции, которые человек принимает за фрустрации, и благодаря этой ошибке не может найти выход. Ему кажется, что нужно стараться подключать ресурс, а на самом деле необходимо от него отключаться. Аддикцию важно сначала снизить, то есть забрать у ресурса внимание, перенаправить это внимание на другие ресурсы. И только потом, когда аддикция значительно снизится, можно будет постепенно подключать ресурс.

Если пытаться прокачивать ресурс, имея к нему большую аддикцию, аддикция будет расти.

Такой пример разберем из письма.

arctic_mango

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Прошу, подскажите с какого конца можно распутать мою ситуацию.

У меня выраженная дисморфобия, которая сильно мешает мне жить. Огромная дыра в Имидже, которая пожирает всю меня.

(У нее не просто дыра, а воронка, целый монстр, которого она вырастила и который действительно пожирает ее. Дырой может быть и фрустрация, но это совсем другая история)

Мысли о внешности моментально раскручивают меня до депрессивного состояния, а если силой не переключиться, то и до суицидальных мыслей. А думаю я о внешности постоянно. Постоянно смотрю на себя во всех отражениях, делаю селфи, но не любуясь, а будто акт мазохизма, я при этом не могу на себя смотреть.

(Депрессивное состояние – следствие того, что вся ее энергия пожирается воронкой в имидже, на другие ресурсы не остается сил)

Фотографии – это вообще смерти подобно, даже для работы, где надо бы, я единственная с пустой аватарой. При этом сколько бы сил и денег я не тратила, я даже средне выглядеть не могу. Мой локус улетает совершенно, и я тону в зависти к другим. Потому что некоторые вещи не изменить никак, и когда я слышу про то, что это просто лень, любая может быть красивой, если заняться собой, это настолько попадает на мою мозоль, что меня трясет.

Все, что зависело от моих сил, я сделала. Но у кого-то от природы 3 тонких волосины, а у кого-то копна волос, у кого-то симметричное лицо, а у кого-то нет. И не все может изменить пластическая хирургия, к которой я тоже прибегала.

(К хирургам не нужно идти в таком состоянии. Никогда не надо делать операцию, если вы чувствуете отчаяние или отвращение к себе. Если эти состояния не редкие, эпизодические, а регулярные, нужно идти к психиатру и начинать принимать препараты от депрессии или что вам врач диагностирует и назначит. Разрушенную аддикцией психику надо спасать и при сильных нельзя отказываться от помощи препаратов)

Я практически чувствую как на коже вырабатывается себум, как сальнятся волосы. И это занимает мои мысли, мне не сосредоточится на другом, мысли все равно идут фоном. Я лишний раз никуда не могу пойти, а на работе думаю о том как быстрее оказаться дома, чтобы умыться и вымыть волосы. Мне противен мой пот, я боюсь подойти к людям, потому что они его почувствуют. Я хожу в очень закрытой одежде из-за шрамов, и не плавала в море/реке с самого детства из-за растяжек. А в попытках исправить это, даже сделала хуже.

(Вы можете увидеть, как фокус автора прилип к собственной внешности, и как ее отвращение развернулось к себе. Это бывает из-за лишнего веса, из-за маленького роста или прыщей. Это бывает в других ресурсах, в работе, в экономике, в сексе, в любви, в семье, в каждом. Приведите примеры отвращения к себе из-за воронки в другом ресурсе)

Я уговариваю себя снять корону, почему я должна быть какой-то другой, с лучшими данными. Но она будто играет со мной в прятки, появляется лишь ложное смирение под еще одной короной. Может, я неправильно размышляю, и поэтому мне ее не подцепить? Не найти адекватные настройки для локуса, не понимаю как они должны выглядеть.

(Адекватных настроек не может при такой зацикленности. Сначала зацикленность нужно снизить. Если в противоположном ресурсе фрустрация, что обычно и бывает при сильной аддикции, нужно направить внимание на перпендикулярные. В данном случае это работа и семья. В принципе любые из 11 других ресурсов подойдут, главное убрать фокус с зеркала, со своей внешности, перестать обдумывать и анализировать и пытаться решать свою проблему. Лучше пока выбирать для активного внимания ресурсы, которые мало связаны с имиджем. Аддикция слабеет довольно быстро, если начать заниматься другими ресурсами. А вот если кажется, что это фрустрация, может хотеться искать новые и новые способы прокачать ресурсы, и в данном случае это будет большой ошибкой)

Через противоположный ресурс с этой дырой мне так же не справится. Там аналогичная ситуация. Мне за 30, я и не целовалась ни разу. Всю жизнь был вакуум. Или неприятна, или настолько невидимка, что ситуации бывают абсурдны. В общем, удобно было бы грабить банки.

(Быть невидимкой выгодно во многих отношениях. Нужно научиться этим наслаждаться. Можно даже реально представить, что на вас шапка-невидимка. И вот вы гуляете по соседнему городу, куда приехали, рассматриваете архитектуру, наслаждаетесь обедом в кафе, идете в кино одна и смотрите фильм. Вы живете не для удовольствия людей, а ради своего блага. Уберите фокус со своей внешности, внесите табу на три месяца, например, за это время истерия должна снизиться. Но и потом не уделяйте этому ресурсу слишком много времени, это пока точно не ваш конек. Конек – ресурс, которым можно заниматься очень много, больше, чем другими ресурсами. Буквально ездить на нем. Кто объяснит, при каких условиях ресурс становится коньком?)