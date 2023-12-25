 

Установлена связь между токсоплазмозом и старческой слабостью

25.12.2023, 18:05, Разное
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Как сообщает издание The Journals of Gerontology, между инфицированием одноклеточным паразитом T. gondii, более известным как токсоплазма, и высокой степенью риска старческой слабости, может существовать связь.

В ходе исследования, в котором был задействован 601 человек в возрасте старше 65 лет, было установлено, что данным паразитом, обычно передающимся от кошек, было инфицировано 70%. Ученые отмечают, что высокий уровень антител к паразиту повышает степень вероятности развития старческой хрупкости, характеризующейся физической слабостью и непреднамеренной потерей веса.

Несмотря на то обстоятельство, что в подавляющем большинстве случаев токсоплазмоз переносится без видимых симптомов, он представляет большую опасность для беременных и лиц с ослабленным иммунитетом.  


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