 

Motorola представила бюджетный смартфон Moto G34

25.12.2023, 18:05, Разное
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Рынок Китая пополнился новым бюджетным смартфоном Motorola Moto G34 5G, обладателем которого можно стать за 140 долларов.

Мобильное устройство оснащено процессором Snapdragon 695, восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, причем объем первой можно увеличить за счет виртуальной до 16 гигабайт, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем и батареей на 5000 мАч. Разрешение фронтальной и основной камер Moto G34 аппарата, представленного в синем и черном цветах, составляет 16 и 50 мегапикселей соответственно.

В ближайшее время смартфон, вес которого составляет 179 граммов, появится на европейском рынке. Версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обойдется в 189 долларов.  


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