Motorola представила бюджетный смартфон Moto G34
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Рынок Китая пополнился новым бюджетным смартфоном Motorola Moto G34 5G, обладателем которого можно стать за 140 долларов.
Мобильное устройство оснащено процессором Snapdragon 695, восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, причем объем первой можно увеличить за счет виртуальной до 16 гигабайт, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем и батареей на 5000 мАч. Разрешение фронтальной и основной камер Moto G34 аппарата, представленного в синем и черном цветах, составляет 16 и 50 мегапикселей соответственно.
В ближайшее время смартфон, вес которого составляет 179 граммов, появится на европейском рынке. Версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обойдется в 189 долларов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет