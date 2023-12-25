Motorola представила бюджетный смартфон Moto G34

Рынок Китая пополнился новым бюджетным смартфоном Motorola Moto G34 5G, обладателем которого можно стать за 140 долларов.

Мобильное устройство оснащено процессором Snapdragon 695, восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, причем объем первой можно увеличить за счет виртуальной до 16 гигабайт, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем и батареей на 5000 мАч. Разрешение фронтальной и основной камер Moto G34 аппарата, представленного в синем и черном цветах, составляет 16 и 50 мегапикселей соответственно.

В ближайшее время смартфон, вес которого составляет 179 граммов, появится на европейском рынке. Версия с четырьмя гигабайтами оперативной памяти обойдется в 189 долларов.