Старомодные бьюти-приемы, которые работают и сегодня

Есть ли у вас привычки, которые вы переняли у своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек или других более старых и опытных людей? Очень часто в жизни такие знания пригождаются. Это справедливо и для бьюти-ухода, так как хотя в последние десятилетия появилось много отличных новинок, некоторые советы и рекомендации хороши даже спустя множество лет их использования.

Умывание ледяной водой

Вы когда-нибудь чувствовали по утрам, что ваше лицо опухло и надулось? Поэтому для быстрого избавления от отеков можно использовать традиционный и давно известный способ, который заключается в том, чтобы окунуть лицо в миску с ледяной водой на 5 секунд. Данную процедуру рекомендуется повторить три раза. Этот трюк может не только сузить поры и избавиться от утренней отечности, но и быстро заставить чувствовать себя более энергичным, что может быть особенно полезно в трудный день.

Согревание подводки для глаз

Плавное нанесение подводки для глаз — один из самых сложных приемов макияжа для многих девушек. Но только не в том случае, если вы используете старый бьюти-трюк! Сложность с нанесением традиционных подводок обычно заключается в том, что карандаш со временем высыхает, поэтому им становится трудно пользоваться. Но если вы прогреете конец феном или зажигалкой либо оставите его на улице на солнце на короткое время летом, с ним сразу будет легче справиться.

Вазелин перед духами

Многие женщины мечтают о том, чтобы чудесный аромат от духов остался на коже надолго. Это зависит от многих факторов, но существует старый и проверенный способ, который заключается в том, чтобы нанести тонкий слой вазелина на участок кожи, где вы хотите распылить духи. Рекомендуется выбирать для этого место, где бьется пульс, например на запястьях, шее или внутренней стороне локтей. Такие простые действия приводят к тому, что запах намного дольше сохраняется на коже.

Шелковая наволочка

Во время ночного сна волосы перепутываются, поэтому утром сложно уложить их в красивую прическу. Это связано с тем, что трение с различными материалами может в разной степени изнашивать волосы. Чтобы максимально защитить их, отличным решением будет приобрести шелковую наволочку подходящего цвета. Этот метод издавна использовался нашими бабушками, которые заботились о своих красивых локонах.

Касторовое масло для ресниц

В наши дни существует множество модных и популярных сывороток для ресниц, но иногда возвращение к основам становится лучшим решением. Например, вы когда-нибудь наносили касторовое масло на ресницы? Если вы будете аккуратно наносить минимальное его количество на ресницы каждый вечер, уже через 4-6 недель ваши ресницы будут намного красивее, сильнее и эластичнее. Этот же метод можно использовать и для укрепления бровей, поэтому вы также можете нанести на них немного касторового масла.

Разогревание щипцов для завивки ресниц

Хотя щипцы для завивки ресниц не являются простым в использовании инструментом для красоты, но они издавна применяются красавицами для удлинения ресниц. Для повышения их эффективности можно согревать их перед использованием феном. Просто направляйте теплый воздух на щипцы в течение примерно 5 секунд, и тогда вы почти гарантированно сможете использовать их более эффективно.

Умывание овсяными хлопьями

Очищение лица овсяными хлопьями – это эффективный способ избавиться от жирного блеска и прыщей, не прибегая к спиртовым лосьонам. Овсяные хлопья измельчите в порошок с помощью кофемолки, а затем смешайте их с водой и нанесите получившуюся массу на кожу лица для умывания. Овсяная пудра глубоко очищает кожу, легко полирует ее и делает ее гладкой и сияющей. Однако умываться хлопьями каждый день не рекомендуется. Лучше проводить такую процедуру раз в неделю или реже, чтобы избежать пересушивания.

Куркума, мед и лимон от прыщей

Если вы столкнулись с проблемой появления прыщей на коже, не отчаивайтесь. Есть эффективный бабушкин рецепт, который поможет любой девушке. Возьмите 3 ч. л. куркумы, 2 ст. л. натурального меда и несколько капель лимонного сока. Тщательно смешайте все ингредиенты и нанесите полученную смесь на проблемные участки кожи. Оставьте смесь на 10 минут, после чего смойте теплой водой. Это можно делать регулярно.

Натуральный мед может быть использован в качестве очищающего средства для лица. Он мягко удаляет загрязнения, не ухудшая естественное увлажнение кожи.

Оливковое масло для кожи и пищеварения

Оливковое масло, предлагаемое Софи Лорен для пищеварения и кожи, несомненно, приводит к прекрасным результатам. Известная актриса по-прежнему предпочитает использовать этот продукт с самым изысканным и творческим подходом: добавлять его в пищу, ванны и даже в крем для тела. Богатое витамином Е, антиоксидантами и микроэлементами, масло оказывает заметное воздействие. Поэтому даже в возрасте 89 лет Софи выглядит прекрасно.

Маски с репейным маслом

Маски с репейным маслом были незаменимым средством для густоты и здоровья волос во времена СССР. Репейное масло обладает богатым составом, включающим насыщенные жирные кислоты, витамины, а также никотиновую и аскорбиновую кислоты. Эти компоненты не только питают волосы, но и стимулируют их рост.

Для достижения максимального эффекта масло следует наносить перед мытьем головы и проводить легкий массаж, чтобы улучшить кровообращение и усилить питание волосяных луковиц. Регулярное использование маски поможет сделать шевелюру более объемной и сильной.

Уникальные свойства репейного масла были долго известны нашим предкам, и сегодня оно остается одним из самых эффективных средств по уходу за волосами.

Таким образом, существует множество уникальных и старомодных рецептов для красоты, которые являются востребованными и эффективными даже сейчас, при наличии большого количества современных покупных средств.