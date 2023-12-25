Россиянам напомнили о необходимости соблюдать тишину в новогоднюю ночь

В преддверии Нового года, когда вся страна готовится к празднованию, власти России напомнили гражданам о необходимости соблюдать тишину после 22:00.

Как известно, в новогоднюю ночь граждане устраивают вечеринки и весело проводят время практически до утра, что может отрицательно сказаться на их здоровье и самочувствии окружающих, считают в правительстве.

– Мы понимаем, что Новый год — это особый праздник, который сопровождается радостью и весельем. Но мы также должны помнить о тех, кто весь год ожидал возможности выспаться, или о тех граждан, которым противопоказан алкоголь, – заявил председатель кабмина.

Согласно постановлению правительства, под запрет в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года подпадут хлопушки, петарды и пиротехнические средства. Также запрещена громкая музыка и проведение ремонтных работ с помощью электроинструментов. Употреблять алкоголь и еду в разумных количествах всем, кроме жителей Санкт-Петербурга, разрешается.

Согласно статье 6.4 КоАП РФ, нарушение режима тишины влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1000 рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей.

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