 

Мнение: Сова

25.12.2023, 17:31, Разное
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Интересно, сколько лет эта птичка будет смотреть на Алексея Навального? А Навальный – на птичку?

Сегодня стало известно, что политика, включенного в списки Минюста, ведущего учет террористов, экстремистов, иноагентов и прочих врагов народа, этапировали в Харп, в самую северную колонию страны.

В Харпе сейчас полярная ночь… Но тепло, всего минус 6. А в Новогоднюю ночь обещают минус 29 градусов. По ямальским меркам – это тепло.

Источник: Ирек Муртазин


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