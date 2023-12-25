ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле

Страны Евразийского экономического союза завершили подписание полноформатного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, что отмечает окончание временного договора, действующего с 2019 года. Данная информация была объявлена пресс-службой организации после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 25 декабря.

По словам председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, это соглашение привнесет значительные изменения в торговлю между странами. Оно предусматривает устранение ввозных таможенных пошлин по почти 90% товарной номенклатуре, что составляет более 95% общего объема взаимной торговли.

По информации пресс-релиза, временное соглашение между Ираном и странами ЕАЭС уже привело к увеличению взаимных оборотов с $2,4 млрд в 2019 году до $6,2 млрд в 2022 году. Важно отметить, что предыдущий договор, действовавший с 2019 года, ограничивался минимальным набором сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев подчеркнул, что новое соглашение направлено на улучшение регуляторной части торгового режима между ЕАЭС и Ираном. Оно также обеспечит возможность торговли между странами в беспошлинном режиме по широкому спектру товаров.

Согласно господину Слепневу, аграрные продукты, такие как зерно, кукуруза, растительные масла, мясо крупного рогатого скота, мясные и птичьи изделия, консервы и кондитерские изделия, будут иметь эксклюзивные условия для поставок в Иран. В области промышленных товаров режим беспошлинной торговли распространяется на металлургию, химическую и деревообрабатывающую промышленность, авиа- и судостроение, машиностроение, железнодорожную технику и оборудование.

Дополнительные соглашения были достигнуты в областях технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, а также в сферах таможенного администрирования. Соглашение также предусматривает развитие сотрудничества между ЕАЭС и Ираном в сфере добычи полезных ископаемых, энергоэффективности, “зеленого роста”, исследований и инноваций, образования, медицины, телекоммуникаций, транспортно-логистических решений и вопросов транзитных перевозок.