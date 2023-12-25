 

BNN – Сербия поблагодарила Россию за то, что помогла предотвратить «цветную революцию»

25.12.2023, 17:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Сербии прошли протесты и погромы, организованные партией, которая не согласна с результатами недавних выборов. Однако их удалось усмирить — и сербские власти отмечают, что произошло это благодаря информации, полученной ими от российских спецслужб, пишет BNN Network. А сами погромы президент страны Вучич назвал попыткой совершить «цветную революцию».


AP

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич публично признала, что именно российские спецслужбы предупредили её правительство о грядущих беспорядках в Белграде, пишет BNN Network. Ранее президент Сербии Александр Вучич благодарил некие неназванные «иностранные спецслужбы» за ценные разведданные.

Вучич также назвал протесты в Сербии попыткой «цветной революции». А благодаря информации, предоставленной Москвой, сербское правительство смогло предвидеть события и вовремя отреагировать на попытку прозападных демонстрантов штурмовать правительственные здания.

Если сразу считалось, что в Сербии происходит внутренний кризис, то такое публичное признание сербских властей придало событиям международный акцент и сразу же вызвало споры. Со стороны Запада ожидается негативная реакция на подобные заявления.

Эти демонстрации и погромы связаны с недавними парламентскими выборами. Оппозиция, во главе которой стоит проевропейская коалиция «Сербия против насилия», обвинила правящую Сербскую прогрессивную партию в «краже голосов» и спровоцировала волну насилия по всей стране. Президент Вучич категорически отверг эти обвинения. Он заявил, что протесты спонсируются Западом, который стремится к дестабилизации его правительства из-за его дружеских отношений с Россией и его жёсткой позиции по вопросу Косова.

После этих беспорядков правительство намерено принять меры для разрешения ситуации и её последствий. Президент Сербии и министр иностранных дел собираются провести встречи с российским послом. «Эти встречи подчёркивают сложный и многогранный характер отношений между Сербией и Россией, а также международные последствия внутриполитической ситуации в Сербии», — пишет автор статьи.

 


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