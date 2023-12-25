Мнение: О добивающем ударе… Рублю — π-ц?

Ну что ж…

Признайтесь честно, вы ждали этого момента. Кто со страхом, кто с надеждой, кто с любопытством, кто с попкорном — но ждали. Понимали, что так и будет рано или поздно. С Америкой шутки плохи!

Короче, песец наступает, однако.

Деревянному…

Уже все мало-мальски мыслящие понимают, что российский #рубль сейчас висит буквально на волоске. И самым вероятным, а заодно и самым ожидаемым событием наступающего 2024-го станет утрата отечественной валютой статуса свободно (или почти свободно) конвертируемой. Со всеми вытекающими негативными последствиями.

Новые #санкции, которые отрежут уже и Мосбиржу от возможности проводить операции в долларах (если их введут #США) и евро (если их введет #ЕС), приведут к остановке биржевых валютных торгов в России. В этом случае курс рубля будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчётность». Об этом недавно сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По её словам, соответствующие нормативные документы Банка России уже готовы. При этом регулятор не считает, что курсы доллара или евро «улетят в космос», если санкции против Мосбиржи станут реальностью. Этой надеждой также поделилась Эльвира Набиуллина.

Отчасти она, возможно, права. Курсы валют не улетят в Космос. Они перестанут быть актуальными, хоть сколько-нибудь отражающими экономическую реальность. Зато, вероятно, станут множественными: один — для экспортёров, другой — для импортёров, третий — для «своих», четвёртый — для всех. И сам валютный рынок скукожится до размера носового платка. Зато наверняка вернётся «чёрный» — для простых граждан. Со всеми сопутствующими вещами — криминалом, «ломщиками», лохами и проч. На этом фоне трёхзначные показатели обменного курса — не самая большая проблема.

В общем, доигрались в «финансовый суверенитет» в отдельно взятой стране?

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