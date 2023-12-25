 

Xiaomi анонсировала фильтр для воды, наполняющий стакан за три секунды

25.12.2023, 16:55, Разное
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Китайская компания Xiaomi представила широкой общественности водоочиститель Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro, отличающийся высокой скоростью потока.

Показатель в 1200G позволяет наполнить стакан водой за три секунды, а передовая система двойной обратной осмостной ультраочистки с первичными и вторичными фильтрами RO обеспечивает восемь уровней очистки. Разработчики отмечают, что устройство удаляет более 90% вредных веществ, а информацию о состоянии фильтра и качестве воды можно получить при помощи умного цифрового экрана.

Оформить предзаказ на очиститель воды, стоимость которого составляет 461 доллар, можно с 25 декабря.      


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