У медуз обнаружили клетки для регенерации щупалец

Как сообщает издание PLOS Biology, японские ученые раскрыли механизм, позволяющий медузам тихоокеанских кладонем восстанавливать оторванные щупальца в течение двух дней.

В данном случае речь идет о специальных пролиферативных клетках, рост и деление которых осуществляется с образованием бластем, представляющих собой скопления клеток, обладающих способностью к восстановлению повреждений и превращению в утраченный придаток. Стволоподобные пролиферативные клетки в бластеме отличаются от резидентных стволовых клеток, которые сосредоточены в щупальцах и отвечают за создание всех клеточных линий во время гомеостаза и регенерации, восстанавливающих любые клетки, необходимые медузе для обеспечения жизнедеятельности.

Стоит отметить, что пролиферативные клетки, специфичные для восстановления, появляются исключительно в момент повреждения.