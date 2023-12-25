Владимир Путин подписал закон о долевом страховании жизни

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении долевого страхования жизни в стране с начала 2025 года. Согласно новому закону, человек получает возможность одновременно застраховать свою жизнь и инвестировать собственные средства. Часть страховой премии, уплаченной по ДСЖ, направляется на страхование жизни, а часть — на приобретение инвестиционных паев.

Размер страховой выплаты или выкупной суммы будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных инвестиционных паев. При этом Банк РФ будет иметь право устанавливать требования к условиям и процедуре долевого страхования жизни.

Министерство финансов выразило мнение, что ДСЖ поможет привлечь инвестиции и защитить интересы инвесторов. Ранее уже было отмечено, что введение ДСЖ может частично изменить существующие полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни.