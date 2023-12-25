 

Ученые рассказали о ключевом отличии в доверии детей к учителям и роботам

25.12.2023, 15:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Child Development, ученые Сингапурского университета технологий и дизайна провели исследование, преследующее цель выяснить, как именно дети в возрасте от трех до пяти лет воспринимают информацию, в качестве источника которой выступают человек и робот, управляемый искусственным интеллектом.

В ходе исследования преподаватель и гуманоидный социальный робот, сконструированный компанией SoftBank Robotics, описывали детям простые объекты, при этом давая как точные, так и неточные обозначения, после чего участники эксперимента должны были сказать, кому они поверят больше.

Отметив, что даже в том случае, когда предметам давались неверные определения, дети выбирали человека, эксперт Ли Сяоцань уточнила, что юные участники исследования доверяют не просто тем, кто может научить, а тем, на кого можно было положиться в прошлом, подчеркнув: «Мы считаем, что эта избирательность в социальном обучении отражает растущее понимание маленькими детьми того, что считается надежным источником информации».      


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / В электронном голосовании на выборах президента 2024 года появится вариант «По умолчанию»

25.12 / Венера переходит в знак Стрельца: Таро-прогноз на последнюю неделю уходящего года для каждого знака зодиака

25.12 / Завод по производству гражданских беспилотников запущен в Тольятти

25.12 / На дне Тихого океана обнаружен окаменелый зуб мегалодона

25.12 / Красный – самый модный цвет зимы: как носить его женщинам за 60

25.12 / Российские операторы расширяют сотрудничество с Google для увеличения пропускной способности

25.12 / Санта-Клаус не сможет вручить подарки российским детям из-за включения в список нежелательных лиц

25.12 / Ученые доказали неравномерность старения организма человека

25.12 / Крым увеличит доходы за счет национализации украинских объектов

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Харитонов идет в президенты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика