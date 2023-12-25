Ученые рассказали о ключевом отличии в доверии детей к учителям и роботам

Как сообщает издание Child Development, ученые Сингапурского университета технологий и дизайна провели исследование, преследующее цель выяснить, как именно дети в возрасте от трех до пяти лет воспринимают информацию, в качестве источника которой выступают человек и робот, управляемый искусственным интеллектом.

В ходе исследования преподаватель и гуманоидный социальный робот, сконструированный компанией SoftBank Robotics, описывали детям простые объекты, при этом давая как точные, так и неточные обозначения, после чего участники эксперимента должны были сказать, кому они поверят больше.

Отметив, что даже в том случае, когда предметам давались неверные определения, дети выбирали человека, эксперт Ли Сяоцань уточнила, что юные участники исследования доверяют не просто тем, кто может научить, а тем, на кого можно было положиться в прошлом, подчеркнув: «Мы считаем, что эта избирательность в социальном обучении отражает растущее понимание маленькими детьми того, что считается надежным источником информации».