В электронном голосовании на выборах президента 2024 года появится вариант «По умолчанию»

Для устранения правовой коллизии, возникающей при отправке электронного бюллетеня без отметок, при дистанционном голосовании на выборах президента 2024 года появится вариант «По умолчанию».

Он будет отмечен сразу при выдаче электронного бланка, но при желании избиратель сможет выбрать другого кандидата.

Сейчас электронные бюллетени без отметки или отметкой, проставленной мимо пустого квадрата, считаются недействительными. Их выбраковывают и утилизируют, не учитывая при подсчёте голосов.

– Цель нововведения – позволить избирателям сэкономить время, которое они смогут потом потратить на близких и увлечения. Подсчитано, что в среднем на простановку отметки избиратель тратит 8,6 секунд. Таким образом, в масштабах страны эта мера сохранит сотни тысяч человекочасов. Особенно это касается государственных и муниципальных служащих, – пояснили в ЦИК.

Избирком подчеркнул, что конкретный кандидат по умолчанию не назначен – чтобы сохранить равенство возможностей и соблюсти демократические принципы, им будет кандидат, набравший наибольшее число голосов на предыдущих выборах. Если предыдущий победитель не участвует в новых выборах, право распорядиться голосами, отданными за кандидата по умолчанию, предоставят политической партии, имеющей наибольшее число мандатов.

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