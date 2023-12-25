Венера переходит в знак Стрельца: Таро-прогноз на последнюю неделю уходящего года для каждого знака зодиака

Полнолуние усиливает замешательство, поэтому могут возникать какие-то спорные моменты. Так как полнолуние проходит в знаке Рака, то это заставляет нас стремиться к безопасности, уюту, тихой и спокойной жизни вместе с семьей, пребыванию в знакомой обстановке. Это неделя “спячки”, глубокого отдыха и размышлений.

Затем, 29 декабря, Венера переходит в знак Стрельца. Это привнесет в нашу жизнь некоторые изменения и определенную динамику. Активизируется веселая и несколько кокетливая атмосфера. Это именно то время, когда хочется веселиться и развлекаться.

На самом деле неделя с 25 по 31 декабря 2023 года состоит из двух половин. Полнолуние в Раке и Венера в Стрельце приносят в нашу жизнь много различных интересных событий. Вот Таро-прогноз на неделю для каждого знака зодиака.

Овен

Овнам выпадает тройка жезлов. Это указывает на то, что нужно держать свой график свободным, оставлять достаточно места для маневра, чтобы можно было легко вписать все достаточно странные, спонтанные, неожиданные и даже случайные вещи, которые могут возникнуть практически из ниоткуда.

Сейчас кажется, что время идет максимально медленно. Однако это продлится достаточно недолго. На этой неделе вы будете получать множество приглашений на вечеринку. Это позволит вам немного развлечься и повеселиться. Не стоит слишком много планировать. Лучше всего решать все спонтанно.

Телец

Тройка пентаклей указывает на то, что на этой неделе вы будете особо остро ощущать привязанность к родным и близким людям. Общайтесь со всем людьми, которых вы действительно любите. Нужно также позволить им выражать вам свою любовь и привязанность.

Нужно на этой неделе отдавать и получать. Расскажите им, почему вы их уважаете и любите, скажите им, почему они важны для вас, почему они особенные в вашей жизни. Нужно щедро раздавать комплименты. Сейчас важно, чтобы вас окружали хорошие люди, которые искренне заботятся о ваших интересах. Будьте веселы и веселитесь.

Близнецы

“Влюбленные” выпадают Близнецам, а это значит, что эта неделя как нельзя лучше подходит для того, чтобы быть самим собой. Делайте все возможное, странные, причудливые, необычные, умные, интересные вещи, на которые у вас обычно нет времени или денег. На этой неделе нужно в полной мере проявить весь свой характер и темперамент. Стоит позволить себе быть воздушными и переменчивыми.

Возможно, впереди тоже будет романтика, своего рода странный маленький флирт, который, может, не стоит поощрять, но опять же почему бы и нет? Жизнь коротка. Можно позволить себе совершенно все, если вы действительно этого хотите.

Рак

Карта “Смерть” связана с трансформацией, освобождением от старого и появлением чего-то нового. Эта неделя направлена на то, чтобы совершить какие-то преобразования, навести порядок. Это может касаться дома, внешнего вида, эмоций и многого другого. Переверните страницу, избавьтесь от старого и начните что-то новое и интересное.

Сейчас как никогда нужно переосмысление всего, что происходит в жизни. Это поможет буквально обновиться. Нужно обязательно принять все это и наслаждаться жизнью. Всем нам иногда приходится изобретать себя заново.

Лев

Львам выпадает восьмерка мечей. Это своего рода предупреждение относительно того, что нужно направить на других неприязнь, недостатки и имеющиеся проблемы внутри нас. Обычно это происходит достаточно непроизвольно, но на этой неделе все будет действительно осознанно.

Сейчас как никогда на первый план выходят взаимоотношения с другими людьми. Именно поэтому нужно подумать о том, кто действительно для вас является близким человеком, а с кем пришло время распрощаться. Это может быть достаточно непросто, но на самом деле это принесет желаемый результат.

Дева

Девятка пентаклей указывает на то, что пришло время сделать своего рода шаг назад в своей повседневной жизни и посмотреть на все совершенно другими глазами. Нужно переосмыслить все то, что именно произошло в этом году, что принесло хорошие возможности, чтобы решить, как следует поступать в будущем.

Поразмышляйте над этими вопросами и выскажите несколько идей о том, что вы хотели бы решить, создать или преодолеть в предстоящем году. Сейчас самое время подумать об этом и собрать все мысли.

Весы

Семерка пентаклей указывает на то, что на этой неделе вы сможете завершить все то, что не хотите делать в 2024 году. Нужно отказаться от всего того, что мешает, постараться полностью переосмыслить всю свою жизнь, чтобы добиться желаемого результата.

Все идет своим чередом, все имеет конечную точку. Имея этот небольшой промежуток времени, пространства и неопределенности, подумайте о том, чем вы не хотите продолжать заниматься. Сейчас как никогда нужно сделать правильный выбор. Вы свободны это делать и ничего вас не должно ограничивать.

Скорпион

Скорпионам выпадает паж жезлов. Нужно устроить себе неделю полного хаоса. Можно делать совершенно все, что хочется, и нисколько себя не ограничивать. На этой неделе можно спать весь день и веселиться на протяжении всей ночи, завтракать вечером, выбирать для себя смелые и неординарные наряды и украшения, ребячиться и совершать различные глупости.

На этой неделе вас ожидает совершенно сумасшедшая атмосфера, иногда нам просто нужно дать волю и разгуляться. Подобные перемены так же хороши, как отдых, и могут даже помочь сгенерировать отличные идеи на предстоящий год.

Стрелец

“Дурак” указывает на то, что это хорошее время для того, чтобы начать что-то новое и необычное. На этой неделе есть возможность открыть новую страницу, начать что-то совершенно другое, вдохновляющее и захватывающее, и полностью игнорировать любые негативные комментарии.

Вы единственный человек, который должен прожить свою жизнь, и вы должны делать это на своих условиях. Начните заново, вдохновляйтесь, руководствуйтесь надеждой и энтузиазмом. Новый год, новая атмосфера.

Козерог

“Мир” – мощная карта Таро, которая указывает на то, что пришло время завершить определенный этап в вашей жизни. Позвольте некоторым вещам уйти и исчезнуть. Нужно научиться отпускать то, что кажется неважным и лишним. Попрощайтесь со всем старым и ненужным. Очиститесь, исцелите, расслабьтесь и освободить от всего того, что мешает.

2023 год был годом достижений, и вам нужно признать все свои победы. Выходите на улицу, гуляйте на природе, посещайте какие-нибудь красивые места, будьте на свежем воздухе. Это именно то, что сейчас особенно сильно нужно.

Водолей

Паж пентаклей указывает на то, что пришло время почитать книгу, загрузить новый научно-популярный подкаст, посмотреть документальные фильмы, пройти онлайн-курс, посетить галерею или музей. Сейчас как никогда важно культурно просвещаться.

Сейчас наступает неделя умственной и и интеллектуальной стимуляции и предприимчивости. Взгляните на старые вещи под новым углом. Исследуйте и учитесь. Стоит посвятить время самообразованию. Это идеальное время.

Рыбы

Рыбам выпадает туз кубков. На этой неделе вас ждут новые отношения, будь то дружба или даже романтика. Отправляйтесь в новые места, будьте открыты для знакомства с новыми людьми, общайтесь с друзьями друзей и будьте гостеприимны, воссоединяйтесь с давно потерянными друзьями или семьей.

Каким-то образом вам предстоит пройти извилистый путь к встрече второй половинки, верного друга или настоящей любви. Стоит обратить внимание на водные знаки, такие как Рак, Скорпион или Рыбы. Человек, которого вы встретите на этой неделе, может оказаться самым важным в вашей жизни.