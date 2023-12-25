Завод по производству гражданских беспилотников запущен в Тольятти

В ОЭЗ “Тольятти” запущен завод “Транспорт будущего” для производства гражданских беспилотных летательных аппаратов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на компанию.

На первом этапе производства завод будет фокусироваться на создании беспилотных авиасистем для сельскохозяйственного сектора, мониторинга и доставки. Планируется выпустить более 1,5 тысячи летательных аппаратов для этой отрасли в 2024 году, а также другие виды беспилотных устройств.

Согласно официальному сообщению, строительство завода в рамках кластера по производству БАС в Самарской области было объявлено в апреле 2023 года. Вторую очередь планируется запустить к июлю, а третью – к декабрю 2024 года.

Кроме того, предусмотрено производство семи моделей дронов и их основных комплектующих.