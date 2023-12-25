 

В Мосрентгене появится общественное пространство с детской площадкой

25.12.2023, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В поселке Завода Мосрентген в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обустроят новое общественное пространство. Работы пройдет в два этапа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благоустройство территории связано с возведением нового жилого района. Первый этап завершится вместе с окончанием строительства двух домов. Работы пройдут на площади 92,6 тысячи квадратных метров, уточнил Бочкарев.

На территории установят лежаки и лавочки. Вместе с этим обустроят прогулочный маршрут протяженностью около 500 метров.

“Пространство будет разделено на функциональные зоны: здесь предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, а также маршрута для скандинавской ходьбы”, – рассказал заммэра.

Одна из приоритетов города – создание комфортных и безопасных пространств для отдыха, заявил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он обратил внимание, что благоустроенными общественными пространствами могут пользоваться не только жители прилегающих комплексов, но и все москвичи.

Еще одно комфортная благоустроенная территория недавно появилась в составе нового жилого района на участке улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Специалисты привели в порядок 1,2 километра береговой линии Москвы-реки. На набережной создали прогулочные и беговые дорожки, зоны для воркаута с тренажерами, детские игровые комплексы установили скамейки. На участке благоустройства высадили свыше 700 деревьев и кустарников, уложили более восьми тысяч квадратных метров газона.

Свой вклад в создание современных общественных пространств вносят пользователи портала “Активный гражданин”. Они участвуют в разработке концепции благоустройства районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. Кроме того, горожане оценивают результаты работ. Так, в Бирюлеве Восточном абсолютное большинство пользователей портала остались довольны благоустройством: 51% поставили оценку “отлично”, а 47% – “четверку”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Рядом со станцией метро “Партизанская” построят новый ФОК

25.12 / Пациенты с рассеянным склерозом не могут получить доступ к инновационным российским препаратам

25.12 / Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе

25.12 / В парке имени 40-летия ВЛКСМ обустроили четыре площадки для детей

25.12 / Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе

25.12 / В поселении Кленовском почти достроен газопровод высокого давления

25.12 / В Новой Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию ледовый центр

25.12 / В ТиНАО запустили два новых электробусных маршрута

25.12 / Путин и пустота

25.12 / Свыше тысячи британских полицейских обвиняют в сексуальном или домашнем насилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика