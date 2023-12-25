В Мосрентгене появится общественное пространство с детской площадкой

В поселке Завода Мосрентген в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обустроят новое общественное пространство. Работы пройдет в два этапа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благоустройство территории связано с возведением нового жилого района. Первый этап завершится вместе с окончанием строительства двух домов. Работы пройдут на площади 92,6 тысячи квадратных метров, уточнил Бочкарев.

На территории установят лежаки и лавочки. Вместе с этим обустроят прогулочный маршрут протяженностью около 500 метров.

“Пространство будет разделено на функциональные зоны: здесь предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, а также маршрута для скандинавской ходьбы”, – рассказал заммэра.

Одна из приоритетов города – создание комфортных и безопасных пространств для отдыха, заявил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Он обратил внимание, что благоустроенными общественными пространствами могут пользоваться не только жители прилегающих комплексов, но и все москвичи.

Еще одно комфортная благоустроенная территория недавно появилась в составе нового жилого района на участке улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Специалисты привели в порядок 1,2 километра береговой линии Москвы-реки. На набережной создали прогулочные и беговые дорожки, зоны для воркаута с тренажерами, детские игровые комплексы установили скамейки. На участке благоустройства высадили свыше 700 деревьев и кустарников, уложили более восьми тысяч квадратных метров газона.

Свой вклад в создание современных общественных пространств вносят пользователи портала “Активный гражданин”. Они участвуют в разработке концепции благоустройства районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево. Кроме того, горожане оценивают результаты работ. Так, в Бирюлеве Восточном абсолютное большинство пользователей портала остались довольны благоустройством: 51% поставили оценку “отлично”, а 47% – “четверку”.