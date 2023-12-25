 

На дне Тихого океана обнаружен окаменелый зуб мегалодона

25.12.2023, 14:31, Разное
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Как сообщает издание Historical Biology, группа океанографов, представляющих Германию и Соединенные Штаты, обнаружила в Тихом океане, на расстоянии в 350 километров от побережья атолла Джонстон, окаменелый зуб мегалодона, который вертикально торчал в песке на глубине в три километра.

Ученые отмечают, что зуб, длина которого колеблется в диапазоне от 63 до 68 миллиметров, находится в хорошем состоянии и, вероятно, принадлежал не особенно крупной акуле. Факт нахождения зуба на большой глубине, причем на довольно значительном расстоянии от суши, указывает, учитывая сочетание с другими находками, что этот вид мог мигрировать через Тихий океан с целью размножения, либо преследуя добычу.

Напомним, что мегалодон представляет собой вид гигантских вымерших акул, изначально считавшийся родственным большой белой акуле, в то время как сейчас мегалодонов причисляют к семейству Otodontidae из отряда ламнообразных, к которому относятся гигантские и большеротые акулы.      


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