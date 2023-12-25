Красный – самый модный цвет зимы: как носить его женщинам за 60

Что, если бы вы осмелились надеть красное платье после 50, чтобы выиграть несколько лет? К сожалению, на это немногие согласятся. Однако, как утверждают стилисты, этот цвет очень легко принять даже после определенного возраста. Он придает каждому изрядную дозу стиля и одновременно поднимает боевой дух. Вот как со вкусом носить красное в 60 лет и даже старше.

Как носить красное женщинам за 60?

После фурора, произведенного прошлой осенью красными туфлями, эта тенденция не готова уходить от нас. Повальное увлечение красным цветом, которое мы наблюдаем уже довольно давно, продолжится и в 2024 году. Зажигательный оттенок обещает стать звездой следующего года. Поэтому можно смело позабыть о розовом цвете Барби, чтобы поддаться зажигательному тренду, будь то общий образ или небольшие штрихи. Брючные костюмы, длинные платья, ботильоны, аксессуары – все это, безусловно, можно носить в красном цвете.

Самый желанный оттенок 2024 года способен подчеркнуть сексуальную сторону своей обладательницы. Но легко ли носить его повседневно, когда вам 60 лет и больше? Несомненно! Красный легко может украсить или даже омолодить внешний вид каждой дамы. Но вам придется научиться играть с материалами. Красный вязаный свитер не будет выглядеть так же, как длинная юбка из искусственной кожи. Шестидесятилетним дамам следует лучше сочетать разные оттенки красного. Оранжевый, коралловый, бордовый – вы буквально избалованы выбором. Что касается менее смелых, то красные аксессуары – шарф, шапка, платок, сумочка – идеально подойдут для оживления слишком простого зимнего наряда.

Сочетание цветов

Вопреки распространенному мнению, красный сочетать несложно. Вы можете просто выбрать черный, серый, белый, бежевый или темно-синий. Однако избегайте зеленого цвета, так как вы рискуете выглядеть как дерево. Для создания колор-блока красный прекрасно сочетается с розовым и синим электриком.

Самые модные вещи

Этой зимой 2023-2024 в этом цвете можно носить пальто, длинные платья, брючные костюмы, вязаные кардиганы, юбки и ботильоны. Для офиса наденьте красное вязаное платье-макси с черным бомбером и парой эффектных ботинок в тон. В выходные наденьте прямые джинсы с завышенной талией, кроссовки и зажигательный вязаный свитер. Наденьте длинное зимнее пальто, добавьте элегантную брошь и образ готов. Это то, что сочетает в себе стиль и комфорт в повседневной жизни. Более того, если нам нужно определить идеальную красную вещь для женщин в возрасте 60 лет и старше, то это, несомненно, будет длинное шерстяное пальто. Оно омолаживает и позволяет одновременно обрести стиль.

Об аксессуарах

Чтобы передать этот цвет небольшими штрихами, используйте красный цвет в аксессуарах. Кожаные ботинки или красная сумочка отлично подойдут. Самые осторожные могут остановить свой выбор на шарфе, небольшом тонком поясе, чтобы освежить свой черно-белый наряд.

Чтобы выглядеть еще лучше в праздничный сезон, наденьте платье в вертикальную полоску (удлинит ваш силуэт) и пару красных туфель. Добавьте несколько золотых сережек, и вы будете готовы, чтобы приковывать к себе взгляды окружающих.