Российские операторы расширяют сотрудничество с Google для увеличения пропускной способности

Российские операторы сотовой связи активно увеличивают пропускную способность своих сетей для обеспечения более быстрой загрузки контента от Google. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на высокопоставленных представителей отрасли.

Операторы активно развивают сотрудничество с Google, расширяя имеющиеся связи с сетью компании “по мере необходимости”, подчеркнул Иван Шевелев, начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры “Ростелекома”.

По словам представителя “Транстелекома”, они уже несколько лет поддерживают прямые связи с Google в Москве и Санкт-Петербурге, и собираются активно расширять их и далее.

В статье также цитируются слова Константина Колесова, руководителя по стратегическому развитию передачи данных в “ВымпелКоме”, который выразил мнение о том, что рано или поздно серверы Google Global Cache могут прекратить свою работу из-за естественного износа или нехватки мощностей. Это, по его мнению, может сказаться на качестве YouTube в регионах, а также привести к увеличению нагрузки на магистральные сети Москвы и Санкт-Петербурга.

Иван Шевелев также пояснил, что после того, как Google прекратила поставки оборудования для модернизации серверов Global Cache и установки новых в России, операторам остается только модернизировать свои сети в Москве, как это делалось ранее.